"Історичний момент": Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ у НАТО
Згідно з документом про приєднання, Фінляндія та Швеція стануть членами-спостерігачами НАТО й зможуть брати участь практично в усіх заходах Альянсу.
У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі глави Міністерства закордонних справ Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто й Анн Лінде підписали протоколи про вступ в Альянс. Свої підписи також поставили представники 30 країн-членів. Про це повідомляє видання Yle.
Проте документи ще мають ратифікувати всі члени організації.
Під час свого виступу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав цей день історичним. Також із промовою виступили Пекка Хаавісто й Анн Лінде. Вони наголосили на важливості нових союзників для Альянсу й додали, що це важливий день і важливий крок для вступу в союз.
Глава МЗС Фінляндії заявила, що військова обороноздатність її країни, готовність цивільного населення до національної оборони та стійкість фінів збільшують силу блоку.
Згідно з протоколом про приєднання, Фінляндія та Швеція стануть членами-спостерігачами НАТО, це означає, що вони можуть брати участь у самітах НАТО, але не зможуть голосувати. Однак вони матимуть можливість брати участь практично в усіх заходах Альянсу.
Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що Швеція та Фінляндія завершили переговори про вступ в Альянс. У пресслужбі організації заявили, що обидві країни офіційно підтвердили свою готовність і здатність виконувати політичні, юридичні та військові зобов'язання, передбачені членством у НАТО.
Раніше проти вступу скандинавських країн у блок виступала Туреччина. Анкара вимагала відмовити в притулку курдським бойовикам, яких Анкара вважає терористами. Крім того, Ердоган вимагає відмінити заборону на постачання сучасного озброєння в Туреччину.
Однак у перший день саміту НАТО в Мадриді це питання вирішили, а Фінляндія та Швеція пішли на поступки. Після цього турецький уряд заявив, що країна отримала те, що хотіла.