"Історичний момент": Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ у НАТО

Згідно з документом про приєднання, Фінляндія та Швеція стануть членами-спостерігачами НАТО й зможуть брати участь практично в усіх заходах Альянсу.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі глави Міністерства закордонних справ Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто й Анн Лінде підписали протоколи про вступ в Альянс. Свої підписи також поставили представники 30 країн-членів. Про це повідомляє видання Yle.

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Проте документи ще мають ратифікувати всі члени організації.

Під час свого виступу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав цей день історичним. Також із промовою виступили Пекка Хаавісто й Анн Лінде. Вони наголосили на важливості нових союзників для Альянсу й додали, що це важливий день і важливий крок для вступу в союз.

Глава МЗС Фінляндії заявила, що військова обороноздатність її країни, готовність цивільного населення до національної оборони та стійкість фінів збільшують силу блоку.

Згідно з протоколом про приєднання, Фінляндія та Швеція стануть членами-спостерігачами НАТО, це означає, що вони можуть брати участь у самітах НАТО, але не зможуть голосувати. Однак вони матимуть можливість брати участь практично в усіх заходах Альянсу.

Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що Швеція та Фінляндія завершили переговори про вступ в Альянс. У пресслужбі організації заявили, що обидві країни офіційно підтвердили свою готовність і здатність виконувати політичні, юридичні та військові зобов'язання, передбачені членством у НАТО.

Раніше проти вступу скандинавських країн у блок виступала Туреччина. Анкара вимагала відмовити в притулку курдським бойовикам, яких Анкара вважає терористами. Крім того, Ердоган вимагає відмінити заборону на постачання сучасного озброєння в Туреччину.

Однак у перший день саміту НАТО в Мадриді це питання вирішили, а Фінляндія та Швеція пішли на поступки. Після цього турецький уряд заявив, що країна отримала те, що хотіла.