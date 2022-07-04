Вирішили все за один раунд: Швеція і Фінляндія завершили переговори щодо вступу до НАТО

Після закінчення переговорів 5 липня у Брюсселі будуть підписані протоколи щодо вступу скандинавських країн до Альянсу. Далі вони будуть надіслані всім країнам-членам військового блоку для ратифікації.

Офіційні особи Фінляндії та Швеції 4 липня в Брюсселі розпочали і за один раунд завершили переговори про вступ до НАТО відповідно до домовленості на саміті Альянсу в Мадриді. Про це повідомляє пресслужба організації.

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"Обидві країни офіційно підтвердили свою готовність і здатність виконувати політичні, юридичні та військові зобов'язання, передбачені членством у НАТО", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протоколи щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО мають бути підписані завтра, 5 липня, у штаб-квартирі Альянсу після закінчення переговорів. Після цього документи будуть спрямовані всім країнам-членам НАТО для ратифікації згідно з їхніми національними процедурами.

Також повідомляється, що переговори велися на рівні глав МЗС і міністрів оборони країн. Фінську делегацію очолювали міністр закордонних справ Пекка Гаавісто та міністр оборони Антті Кайкконен. З боку Швеції була присутня міністриня закордонних справ країни Анн Лінде.

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Зазначимо, що дві скандинавські країни подали заявки на членство до Північноатлантичного альянсу 18 травня, проте процес входження був заблокований Туреччиною. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вимагає від урядів Фінляндії і Швеції відмовити у притулку курдським бойовикам, яких Анкара вважає терористами.

Крім того, Туреччина вимагає скасувати ембарго на постачання їй сучасного озброєння. Однак у перший же день саміту НАТО в Мадриді сторони зуміли домовитися, після чого турецький уряд офіційно заявив, що Анкара отримала те, що хотіла.

Це підтвердив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що в межах тристоронньої угоди Туреччина добилася від скандинавських країн екстрадиції бойовиків-членів "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

"Екстрадиція — це шляхетна річ, яку роблять союзники з НАТО з людьми, засудженими за терористичну активність", — наголосив Столтенберг.

У зв'язку з цим у Мадриді представниками трьох країн було підписано спільний меморандум про надання повної підтримки один одному в разі виникнення загрози безпеці будь-якої країни. Так, усі перешкоди на шляху до НАТО для Швеції та Фінляндії були усунені.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після того, як Туреччина дала свою згоду на приєднання Швеції та Фінляндії до блоку, заявив, що Москва своїми діями досягне лише більшої присутності НАТО біля російських кордонів.