"Історичний крок": Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО

Наразі країни Альянсу мають схвалити заявку, а протягом дня відбудеться зустріч держсекретаря США з головою МЗС Туреччини.

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Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Посол Швеції в Альянсі Аксель Вернхофф та його фінський колега Клаус Корхонен передали листи-заявки, які раніше підписали їхні міністри закордонних справ. Передача заявки відбулася у штаб-квартирі військового блоку у Брюсселі. Про це повідомляє шведське видання SVT.

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Документ вручений генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, який привітав Швецію та Фінляндію в Альянсі. Він назвав такий крок двох країн, які раніше були нейтральними, історичним. Столтенберг також заявив, що обидві держави є найближчими партнерами НАТО і роблять свій внесок у зміцнення спільної безпеки військової організації.

"Це хороший день у критичний момент для нашої безпеки", — сказав генсек.

Тепер країни Альянсу мають схвалити заявку. Протягом дня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, яка виступає проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, 16 травня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що виступає проти приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. За його словами, країни не мають чіткої позиції щодо підтримки терористичних країн. Турецькі ЗМІ зазначають, що Ердоган не вітає їх в Альянсі через те, що вони підтримують "Робітничу партію Курдистану", яку визнано терористичною організацією в Туреччині.

17 травня фінський парламент схвалив вступ країни до НАТО. За це рішення проголосували 188 із 200 депутатів. Президент Саулі Нійністе вважає, що вступ до Альянсу зміцнить безпеку його країни на тлі постійних загроз Росії.