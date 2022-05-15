Фінляндія подає заявку до НАТО, США пообіцяли надати їй військову допомогу у разі нападу

Лідер Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що вступ до Північноатлантичного альянсу зміцнить безпеку його країни на тлі постійних загроз Росії.

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Президент Фінляндії Саулі Нійністе оголосив про офіційне подання країною заявки на вступ до НАТО. Про це фінський лідер заявив під час пресконференції 15 травня.

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Коментуючи цей стратегічний крок Саулі Нійністе сказав, що провів "прямолінійну розмову" з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якого його співрозмовник заявив, що вступ Фінляндії до НАТО буде помилкою.

"Захищена Фінляндія народжується як частина стабільного, сильного та відповідального північного регіону. Ми отримуємо безпеку, і ми також поділяємо її. Корисно пам'ятати, що безпека — це не гра з нульовою сумою", — заявив фінський президент.

Зі свого боку прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін розповіла, що Фінляндія не має жодних проблем зі вступом до НАТО, незважаючи на позицію президента Туреччини Реджепа Ердогана, який виступив проти розширення Альянсу.

"У нас у НАТО не було жодних вказівок на те, що із членством Фінляндії чи Швеції можуть виникнути проблеми. Ми вже тісно пов'язані між собою і є близькими партнерами НАТО", — зазначила прем'єр-міністерка.

Лідери Фінляндії також зазначили, що вступаючи в НАТО, їх країна готова взяти на себе відповідальність за безпеку всього Альянсу.

Також, повідомляє ВВС, прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що у разі нападу на Фінляндію до її вступу до НАТО США нададуть їй військову допомогу.

Нагадаємо, що колишній президент і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв погрожував Фінляндії та Швеції розгортанням ядерної зброї у разі, якщо обидві країни стануть членами НАТО. Медведєв заявив, що скандинавським країнам доведеться жити з ядерною зброєю та гіперзвуковими ракетами під будинком, а у Росії "стане більше офіційно зареєстрованих противників".

Раніше Фокус розповідав, чому Фінляндія вирішила подати заявку на вступ до НАТО.