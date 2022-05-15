Финляндия подает заявку в НАТО, США пообещали оказать ей военную помощь в случае нападения

Лидер Финляндии Саули Ниинисте считает, что вступление в Североатлантический альянс укрепит безопасность его страны на фоне постоянных угроз со стороны России.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент Финляндии Саули Ниинисте объявил об официальной подачи страной заявки на вступление в НАТО. Об этом финский лидер заявил на пресс-конференции 15 мая.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Комментируя этот стратегический шаг Саули Ниинисте сказал, что провел "прямолинейный разговор" с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого его собеседник заявил, что вступление Финляндии в НАТО будет ошибкой.

"Защищенная Финляндия рождается как часть стабильного, сильного и ответственного северного региона. Мы получаем безопасность, и мы также разделяем ее. Полезно помнить, что безопасность — это не игра с нулевой суммой", — заявил финский президент.

В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин рассказала, что у Финляндии нет никаких проблем со вступлением в НАТО, несмотря на позицию президента Турции Реджепа Эрдогана, который выступил против расширения Альянса.

"У нас в НАТО не было никаких указаний на то, что с членством Финляндии или Швеции могут возникнуть проблемы. Мы уже тесно связаны между собой и являемся близкими партнерами НАТО", — отметила премьер-министр.

Лидеры Финляндии так же отметили, что вступая в НАТО их страна готова взять на себя ответственность за безопасность всего Альянса.

Также, сообщает ВВС, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в случае нападения на Финляндию до ее вступления в НАТО США окажут ей военную помощь.

Напомним, что бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил Финляндии и Швеции развертыванием ядерного оружия в случае, если обе страны станут членами НАТО. Медведев заявил, что скандинавским странам придется жить с ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами под домом, а у России "станет больше официально зарегистрированных противников".

Ранее Фокус рассказывал, почему Финляндия приняла решение подать заявку на вступление в НАТО.