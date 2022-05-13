Помнят уроки истории. Финляндия меняет оборонную стратегию и вступает в НАТО
Нынешние дебаты о НАТО в Финляндии свидетельствуют о масштабах геополитических потрясений, вызванных агрессивностью и непредсказуемостью России: никто больше не способен справиться с ними в одиночку.
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Финляндия нечасто попадает в заголовки международных газет. Если это и происходит, то обычно речь идет о всемирно известной системе образования страны или о том, что она в очередной раз была названа самой счастливой страной в мире.
Еще реже на международном уровне обсуждаются вопросы безопасности Финляндии. Все изменилось после того, как Россия (опять) вторглась в Украину, и картина европейской безопасности в одночасье изменилась. Внезапно Финляндия и ее возможное членство в НАТО стали горячо обсуждаемой темой во всем мире.
Финляндия приняла решение о подаче заявки на вступление в НАТО, и многие по понятным причинам задаются вопросом, каким союзником она станет. Мы предлагаем рассмотреть ситуацию с политикой Финляндии в области безопасности и обороны, а также состояние ее вооруженных сил и место Хельсинки в мире.
Фокус перевел новый текст Хельи Оссы и Томми Койвула, посвященный НАТО и военному будущему Финляндии.Важно
Финляндия всегда придерживалась прагматичного и практичного подхода к национальной обороне. После окончания холодной войны большинство европейских стран сосредоточились на экспедиционных операциях, сократили расходы на оборону и создали небольшие, но высокопрофессиональные и специализированные вооруженные силы.
Финляндия выбрала другой путь – не в последнюю очередь из-за почти 1300-километровой границы с Россией. Хельсинки создал сильную национальную оборону, краеугольными камнями которой являются воинская повинность и большой, хорошо обученный резерв. Относительно дешевая призывная система и наличие многочисленного резерва вместо крупных действующих сил позволили Финляндии поддерживать довольно мощную армию даже тогда, когда доля ВВП, расходуемая на оборону, была ниже желаемой.
В конце холодной войны Финляндия тратила на оборону примерно 1,6% ВВП, а в начале 1990-х годов этот показатель быстро вырос до 1,9% благодаря покупке 64 самолетов F-18 у США в 1992 году.
После этого оборонный бюджет Финляндии продолжал сокращаться и достиг своего минимума в 2001 году (1,1% ВВП). С тех пор расходы на оборону продолжали расти до 2012 года, когда финские вооруженные силы начали трехлетний период реформ, включающий сокращение оборонного бюджета с 1,4% до 1,2% ВВП и расформирование нескольких военных баз. Это создало существенные пробелы в боеготовности, которые необходимо устранить.
Тем не менее, пока другие страны продавали свое военное оборудование, Финляндия приобрела новые и обновила существующие системы. Кроме самолетов F-18, другие крупные покупки включают ракеты AGM-158 класса "воздух-земля" из США (2012), реактивные системы залпового огня и основные боевые танки Leopard 2A6 из Нидерландов (2014), бронированные гаубицы K9 из Южной Кореи (2017), а с недавних пор – истребители F-35 из США (2021). Несколько лет назад ВМС модернизировали свои корабли класса Hamina: возможности для ведения подводных боев улучшились за счет системы сонаров переменной глубины и торпед. Сейчас Финляндия находится в процессе замены нескольких старых кораблей на четыре современных многоцелевых корвета, способных эффективно выполнять ряд задач на море круглый год. Наряду с защитой собственной территории и воздушного пространства, поддержание боеспособного военно-морского флота (в тесном сотрудничестве со Швецией) особенно важно для Финляндии, ведь ее торговля и безопасность поставок зависят от открытых морских путей Балтийского моря.
Как Финляндия обеспечивает себе безопасность. Краеугольный камень
Финляндия основывает свою безопасность на сильной национальной обороне и международном сотрудничестве. Перед Силами обороны Финляндии стоят четыре основные задачи: военная оборона Финляндии, поддержка других органов власти государства, участие в международной деятельности и участие в международном военном кризисном регулировании.
Из этих задач самой важной, естественно, является оборона страны. Краеугольный камень сильной обороны – это боеспособные, хорошо обученные вооруженные силы.
Военная оборона Финляндии организована посредством призыва, хотя многие европейские страны, включая Швецию, отказались от этой аномалии после холодной войны. Призыв и резерв считаются единственными экономически эффективными способами поддержания надежной национальной обороны в стране с большой территорией, но небольшим населением.
Согласно конституции Финляндии, каждый гражданин страны обязан участвовать в национальной обороне, но только мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву на военную службу. Женщины могут призываться на добровольной основе.
В зависимости от роли, к которой готовят призывников, их служба длится 6, 9 или 12 месяцев, после чего в течение нескольких лет после службы проводятся сборы. Ежегодно финские вооруженные силы готовят около 22 тысяч призывников, что составляет примерно две трети от каждой возрастной группы. Призыв в армию пользуется широкой поддержкой среди финской общественности, хотя присутствует и запрос на модернизацию системы – например, многие молодые финны хотят, чтобы призыв стал более гендерно выравненным.
Число действующих военнослужащих в Силах обороны Финляндии невелико: около 19 тысяч человек плюс военизированная пограничная охрана численностью около 3 тысяч человек, которая при мобилизации полностью или частично включается в состав Сил обороны. Однако благодаря системе призыва резерв весьма многочислен.
Численность полностью мобилизованной полевой армии составляет 280 тысяч человек, и еще несколько сотен тысяч резервистов могут восполнить потери.
Подразделения можно условно разделить на три основные категории: наиболее подготовленные и оснащенные оперативные части, региональные силы и местные подразделения (некоторые из последних часто тренируются и поддерживают высокую боеготовность). ВВС и ВМС используют более высокотехнологичное оборудование, такое как совместные противокорабельные ракеты "воздух-земля", противокорабельные ракеты Gabriel и ракеты RIM-162 Sea Sparrow, и традиционно имеют повышенную оперативную готовность. Тем не менее, все военнослужащие ВВС и ВМС (а в случае ВМС также большая часть ротационного персонала корабля) являются призывниками или резервистами.
Для сравнения, в Швеции, население которой вдвое больше, чем в Финляндии, численность действующего личного состава составляет около 24 тысяч военнослужащих, а резерва – 31 800. Союзница по НАТО Норвегия, которая по численности населения равна Финляндии, тренирует примерно 10 тысяч призывников в год и располагает 16 тысячами действующих военнослужащих. В ответ на войну в Украине и ухудшение ситуации с безопасностью в Европе Силы обороны Финляндии недавно объявили об увеличении числа резервистов, призываемых на сборы, с 19 300 до 28 300 человек в год.Важно
Поддержание сильной и надежной национальной обороны требует существенных затрат даже в условиях призывной системы. В этом году оборонный бюджет Финляндии составляет 5,1 миллиарда евро, то есть 1,9% от ВВП. Всего двумя годами ранее доля обороны в ВВП составляла 1,3%.
Такой быстрый рост можно объяснить закупкой новых истребителей F-35, но война в Украине также потребовала увеличения бюджета. Военные получат дополнительное финансирование в размере 700 миллионов евро в 2022 году и 788 миллионов евро в 2023 году, что доведет расходы на оборону до 2,2% ВВП.
Готовность и возможности финских вооруженных сил были усилены во всех оперативных областях. Финляндия уже располагает одним из крупнейших артиллерийских арсеналов в Европе (1500 систем). Война в Украине показала, что даже в 21 веке поддержание сильной регулярной армии вооруженных сил остается ключевым фактором сдерживания для неядерного государства. Тем не менее, правительствам необходимо изыскать бюджет для развития боевой готовности и возможностей в новых оперативных областях, включая кибернетическую, космическую и информационную. Финляндия не исключение. Международное сотрудничество особенно важно при реагировании на гибридные угрозы, кибер-операции и информационные войны.
Конкурентоспособная оборонная промышленность – еще одна важная деталь в пазле национальной обороны. Оборонная промышленность Финляндии высокоспециализирована, поэтому страна закупает большое количество материалов и оборудования за рубежом и активно сотрудничает в закупках со скандинавскими и европейскими партнерами.
Финская оборонная промышленность играет важнейшую роль в снабжении и поддержании финских вооруженных сил, но около 40-60% ее продукции идет на экспорт, включая системы связи, транспорт, суда и средства защиты. В 2020 году объем оборонного экспорта составил 43%. Оборонная промышленность состоит преимущественно из малых и средних частных компаний, общий оборот которых в оборонном, аэрокосмическом и защитном секторах в 2020 году составит 1,84 миллиарда евро. За некоторыми исключениями, такими как Patria, производителя бронированной модульной машины и минометной системы NEMO, в стране нет крупных промышленных игроков.
Достаточный бюджет, хорошо обученные войска и современное оборудование составляют основу сильной национальной обороны, а также конкурентоспособной на международном уровне оборонной промышленности. Но, как мы увидели в случае с Украиной, готовность защищать свою страну не менее важна, и ее нельзя недооценивать. Этой готовности у финнов предостаточно.
В ходе опроса, проведенного в декабре 2021 года, 84% респондентов заявили, что готовы защищать свою страну в меру своих возможностей. В другом опросе, проведенном в марте 2022 года, 75% финнов согласились, что Финляндия должна защищать себя военными методами, даже если результат будет неопределенным.
Эти показатели – одни из самых высоких в Европе, и такие взгляды глубоко укоренились в финском обществе. После нападения России на Украину спрос на курсы обороны беспрецедентно возрос: Ассоциация национальной оборонной подготовки Финляндии сообщила о 700 новых записях на свои курсы в день, по сравнению с предыдущим средним показателем в 150 человек в день.
Не менее важно, что ряд факторов в финском обществе привел к созданию политической концепции комплексной безопасности – уникального финского руководства по обеспечению безопасности и боеготовности в различных секторах. Комплексная безопасность направлена на защиту жизненно важных функций общества путем сотрудничества между органами власти, бизнесом, негосударственными организациями и гражданами. Такой инклюзивный взгляд на безопасность повышает устойчивость перед лицом различных угроз.
Свежий опыт COVID-19 и все более напряженные отношения с Россией показывают, что комплексная безопасность укрепляет финское общество и делает страну более трудной мишенью для враждебного гибридного влияния.
Финляндия как международный игрок
Хотя основной задачей Сил обороны Финляндии является остается оборона, они также играют активную роль в урегулировании международных кризисов. Конечно, важно быть активным и готовым к сотрудничеству партнером, но в конечном итоге основной причиной участия в международных операциях является обеспечение безопасности самой Финляндии.
В настоящее время в Финляндии насчитывается в общей сложности 300 военнослужащих, занимающихся урегулированием кризисов и поддержанием мира в Ливане, Косово, Ираке, Мали, Сомали, Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Участвуя в международных операциях с 1950-х годов, Финляндия доказала свою готовность играть ведущую роль в обеспечении международной безопасности. Более того, опыт, полученный в ходе таких операций, помогает финским войскам сотрудничать со странами-партнерами даже в сложных условиях.
Поскольку Финляндия до сих пор предпочитала оставаться вне НАТО, она искала другие формы оборонного сотрудничества, наиболее важной из которых являются двусторонние отношения со своим западным соседом Швецией.
Финляндия и Швеция не имеют взаимных обязательств в области обороны, но договорились о сотрудничестве в различных областях – от взаимной поддержки до совместных военных операций, общего использования ресурсов и патрулирования территорий. Все большее значение приобретает и трехстороннее сотрудничество со Швецией и Норвегией.
Сильное оборонное сотрудничество Северных стран также выгодно для НАТО. В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс усилится присутствие НАТО не только в Прибалтийском регионе, но и в Арктике.
Финляндия принимает участие в нескольких рамочных форумах по сотрудничеству, таких как Объединенные экспедиционные силы, Европейская интервенционная инициатива и Рамочная концепция наций. Cотрудничество с единомышленниками из стран-партнеров ценно на многих уровнях, но для Финляндии главным преимуществом является поддержание мира и стабильности в регионе Балтийского моря и гарантия способности защитить свой суверенитет. На практике сотрудничество в области обороны позволяет улучшить возможности для обучения, технологической совместимости, обмена информацией, а также исследований и разработок – все это очень ценные преимущества для небольшой страны с ограниченными ресурсами.
Финляндия и НАТО. Сохраняет ли страна остатки нейтральности
Обсуждая роль Финляндии в европейской безопасности, нельзя обойти стороной вопрос о том, является ли Финляндия нейтральной страной, неприсоединившейся к военным альянсам, или же ни той, ни другой.
Можно с уверенностью сказать, что Финляндия прекратила быть нейтральной страной более 30 лет назад. В 1994 году Финляндия и Швеция присоединились к программе НАТО "Партнерство ради мира", а в 1995 году – к Европейскому союзу, что раз и навсегда привязало ее к западному сообществу. Тем не менее, в политической риторике на протяжении 1990-х и начала 2000-х годов Финляндия сохраняла свою роль нейтральной по отношению к военным альянсам страны.Важно
По мере углубления сотрудничества Финляндии с НАТО и появления новых ролей Европейского союза в сфере безопасности и обороны, позиция Финляндии как нейтральной страны была поставлена под сомнение как на национальном, так и на международном уровне.
Финляндия является одним из партнеров с расширенными возможностями НАТО. Кроме того, с 1995 года она активно участвует в процессе планирования и оценивания результативности НАТО, направленном на развитие сил и средств партнеров, которые лучше всего способны сотрудничать с членами альянса. Вдобавок к этому Финляндия принимала участие в нескольких операциях по урегулированию кризисов под руководством НАТО и регулярно приглашается на встречи НАТО, особенно после начала российско-украинской войны.
В феврале 2022 года 680 финских военнослужащих (из них 470 призывников) участвовали в учениях НАТО "Холодный ответ" в Норвегии.
Что касается Европейского союза, то Финляндия в последние годы была одним из самых активных государств-членов в разработке общей политики безопасности и обороны и подчеркивала обязанности Союза как сообщества безопасности, напоминая государствам-членам, что они договорились о взаимной обороне (Договор о Европейском союзе, статья 42.7).
Никогда больше не оставаться в одиночестве
Идея о том, что Финляндия должна быть способна защитить себя, глубоко укоренилась в финском обществе, стратегии культуре. Сотрудничество с другими странами чрезвычайно ценно, но в конечном итоге оборона страны находится в руках самих финнов. Национальную оборону невозможно передать на аутсорсинг.
Финляндия уже давно стоит на пороге НАТО. Часто говорят, что Финляндия настолько близка к НАТО, насколько это вообще возможно для страны, не входящей в альянс. Тем не менее, до сих пор Финляндия не считала нужным сделать последний шаг к членству в альянсе. Скорость, с которой изменилось общественное мнение по отношению к НАТО после нападения России на Украину, беспрецедентна. Не менее впечатляет и оперативность, с которой финское правительство отреагировало на это изменение общественного мнения – что также подверглось критике, особенно среди меньшинства, выступающего против членства Финляндии в НАТО.
Нынешние дебаты о НАТО в Финляндии свидетельствуют о масштабах геополитических потрясений, вызванных агрессивностью и непредсказуемостью России: никто больше не способен справиться с ними в одиночку.
Это особенно актуально для таких небольших стран, как Финляндия. Ее ресурсы ограничены, а после пандемии COVID-19 здравоохранение и социальный сектор будут и далее поглощать большую часть национального бюджета. Кроме того, демографические показатели не на руку Финляндии, поскольку ее население стареет, а вооруженные силы вынуждены довольствоваться сокращающимся контингентом новобранцев. Опора на международное сотрудничество – не панацея от этих проблем, но она способна немного смягчить удар.
Разумеется, сотрудничество не является игрой в одни ворота. Оно повышает безопасность Финляндии, но финны тоже хотят видеть себя надежными партнерами и гарантами безопасности и стабильности. Они серьезно воспринимают принятые на себя обязательства как в области национальной обороны, так и в области международного сотрудничества.
Об авторах
Хелья Осса – исследовательница и докторантка кафедры военного искусства в Университете национальной обороны Финляндии. Ее докторская диссертация посвящена европейской политике безопасности и обороны, а также тому, как европейская стратегическая автономия воспринимается Соединенными Штатами. Вместе с Томми Койвулой написала книгу NATO’s Burden-Sharing Disputes: Past, Present and Future Prospects.
Томми Койвула – доктор наук, профессор стратегических и оборонных исследований в Университете национальной обороны Финляндии. Его текущие исследования посвящены НАТО, политике безопасности и обороны ЕС, а также теории международных отношений. Он часто выступает с комментариями в финских СМИ.