Помнят уроки истории. Финляндия меняет оборонную стратегию и вступает в НАТО

Нынешние дебаты о НАТО в Финляндии свидетельствуют о масштабах геополитических потрясений, вызванных агрессивностью и непредсказуемостью России: никто больше не способен справиться с ними в одиночку.

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Финляндия нечасто попадает в заголовки международных газет. Если это и происходит, то обычно речь идет о всемирно известной системе образования страны или о том, что она в очередной раз была названа самой счастливой страной в мире.

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Еще реже на международном уровне обсуждаются вопросы безопасности Финляндии. Все изменилось после того, как Россия (опять) вторглась в Украину, и картина европейской безопасности в одночасье изменилась. Внезапно Финляндия и ее возможное членство в НАТО стали горячо обсуждаемой темой во всем мире.

Финляндия приняла решение о подаче заявки на вступление в НАТО, и многие по понятным причинам задаются вопросом, каким союзником она станет. Мы предлагаем рассмотреть ситуацию с политикой Финляндии в области безопасности и обороны, а также состояние ее вооруженных сил и место Хельсинки в мире.

Фокус перевел новый текст Хельи Оссы и Томми Койвула, посвященный НАТО и военному будущему Финляндии.

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Тень Кремля. Реально ли вступление Финляндии в НАТО

Финляндия всегда придерживалась прагматичного и практичного подхода к национальной обороне. После окончания холодной войны большинство европейских стран сосредоточились на экспедиционных операциях, сократили расходы на оборону и создали небольшие, но высокопрофессиональные и специализированные вооруженные силы.

Финляндия выбрала другой путь – не в последнюю очередь из-за почти 1300-километровой границы с Россией. Хельсинки создал сильную национальную оборону, краеугольными камнями которой являются воинская повинность и большой, хорошо обученный резерв. Относительно дешевая призывная система и наличие многочисленного резерва вместо крупных действующих сил позволили Финляндии поддерживать довольно мощную армию даже тогда, когда доля ВВП, расходуемая на оборону, была ниже желаемой.

В конце холодной войны Финляндия тратила на оборону примерно 1,6% ВВП, а в начале 1990-х годов этот показатель быстро вырос до 1,9% благодаря покупке 64 самолетов F-18 у США в 1992 году.

После этого оборонный бюджет Финляндии продолжал сокращаться и достиг своего минимума в 2001 году (1,1% ВВП). С тех пор расходы на оборону продолжали расти до 2012 года, когда финские вооруженные силы начали трехлетний период реформ, включающий сокращение оборонного бюджета с 1,4% до 1,2% ВВП и расформирование нескольких военных баз. Это создало существенные пробелы в боеготовности, которые необходимо устранить.

[ + – ] Финляндия всегда придерживалась прагматичного и практичного подхода к национальной обороне Фото: Maakuntajoukot

Тем не менее, пока другие страны продавали свое военное оборудование, Финляндия приобрела новые и обновила существующие системы. Кроме самолетов F-18, другие крупные покупки включают ракеты AGM-158 класса "воздух-земля" из США (2012), реактивные системы залпового огня и основные боевые танки Leopard 2A6 из Нидерландов (2014), бронированные гаубицы K9 из Южной Кореи (2017), а с недавних пор – истребители F-35 из США (2021). Несколько лет назад ВМС модернизировали свои корабли класса Hamina: возможности для ведения подводных боев улучшились за счет системы сонаров переменной глубины и торпед. Сейчас Финляндия находится в процессе замены нескольких старых кораблей на четыре современных многоцелевых корвета, способных эффективно выполнять ряд задач на море круглый год. Наряду с защитой собственной территории и воздушного пространства, поддержание боеспособного военно-морского флота (в тесном сотрудничестве со Швецией) особенно важно для Финляндии, ведь ее торговля и безопасность поставок зависят от открытых морских путей Балтийского моря.

Как Финляндия обеспечивает себе безопасность. Краеугольный камень

Финляндия основывает свою безопасность на сильной национальной обороне и международном сотрудничестве. Перед Силами обороны Финляндии стоят четыре основные задачи: военная оборона Финляндии, поддержка других органов власти государства, участие в международной деятельности и участие в международном военном кризисном регулировании.

Из этих задач самой важной, естественно, является оборона страны. Краеугольный камень сильной обороны – это боеспособные, хорошо обученные вооруженные силы.

Военная оборона Финляндии организована посредством призыва, хотя многие европейские страны, включая Швецию, отказались от этой аномалии после холодной войны. Призыв и резерв считаются единственными экономически эффективными способами поддержания надежной национальной обороны в стране с большой территорией, но небольшим населением.

Согласно конституции Финляндии, каждый гражданин страны обязан участвовать в национальной обороне, но только мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву на военную службу. Женщины могут призываться на добровольной основе.

В зависимости от роли, к которой готовят призывников, их служба длится 6, 9 или 12 месяцев, после чего в течение нескольких лет после службы проводятся сборы. Ежегодно финские вооруженные силы готовят около 22 тысяч призывников, что составляет примерно две трети от каждой возрастной группы. Призыв в армию пользуется широкой поддержкой среди финской общественности, хотя присутствует и запрос на модернизацию системы – например, многие молодые финны хотят, чтобы призыв стал более гендерно выравненным.

Число действующих военнослужащих в Силах обороны Финляндии невелико: около 19 тысяч человек плюс военизированная пограничная охрана численностью около 3 тысяч человек, которая при мобилизации полностью или частично включается в состав Сил обороны. Однако благодаря системе призыва резерв весьма многочислен.

Численность полностью мобилизованной полевой армии составляет 280 тысяч человек, и еще несколько сотен тысяч резервистов могут восполнить потери.

Подразделения можно условно разделить на три основные категории: наиболее подготовленные и оснащенные оперативные части, региональные силы и местные подразделения (некоторые из последних часто тренируются и поддерживают высокую боеготовность). ВВС и ВМС используют более высокотехнологичное оборудование, такое как совместные противокорабельные ракеты "воздух-земля", противокорабельные ракеты Gabriel и ракеты RIM-162 Sea Sparrow, и традиционно имеют повышенную оперативную готовность. Тем не менее, все военнослужащие ВВС и ВМС (а в случае ВМС также большая часть ротационного персонала корабля) являются призывниками или резервистами.

[ + – ] F-18 ВВС Финляндии

Для сравнения, в Швеции, население которой вдвое больше, чем в Финляндии, численность действующего личного состава составляет около 24 тысяч военнослужащих, а резерва – 31 800. Союзница по НАТО Норвегия, которая по численности населения равна Финляндии, тренирует примерно 10 тысяч призывников в год и располагает 16 тысячами действующих военнослужащих. В ответ на войну в Украине и ухудшение ситуации с безопасностью в Европе Силы обороны Финляндии недавно объявили об увеличении числа резервистов, призываемых на сборы, с 19 300 до 28 300 человек в год.

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Поддержание сильной и надежной национальной обороны требует существенных затрат даже в условиях призывной системы. В этом году оборонный бюджет Финляндии составляет 5,1 миллиарда евро, то есть 1,9% от ВВП. Всего двумя годами ранее доля обороны в ВВП составляла 1,3%.

Такой быстрый рост можно объяснить закупкой новых истребителей F-35, но война в Украине также потребовала увеличения бюджета. Военные получат дополнительное финансирование в размере 700 миллионов евро в 2022 году и 788 миллионов евро в 2023 году, что доведет расходы на оборону до 2,2% ВВП.

Готовность и возможности финских вооруженных сил были усилены во всех оперативных областях. Финляндия уже располагает одним из крупнейших артиллерийских арсеналов в Европе (1500 систем). Война в Украине показала, что даже в 21 веке поддержание сильной регулярной армии вооруженных сил остается ключевым фактором сдерживания для неядерного государства. Тем не менее, правительствам необходимо изыскать бюджет для развития боевой готовности и возможностей в новых оперативных областях, включая кибернетическую, космическую и информационную. Финляндия не исключение. Международное сотрудничество особенно важно при реагировании на гибридные угрозы, кибер-операции и информационные войны.

Конкурентоспособная оборонная промышленность – еще одна важная деталь в пазле национальной обороны. Оборонная промышленность Финляндии высокоспециализирована, поэтому страна закупает большое количество материалов и оборудования за рубежом и активно сотрудничает в закупках со скандинавскими и европейскими партнерами.

Финская оборонная промышленность играет важнейшую роль в снабжении и поддержании финских вооруженных сил, но около 40-60% ее продукции идет на экспорт, включая системы связи, транспорт, суда и средства защиты. В 2020 году объем оборонного экспорта составил 43%. Оборонная промышленность состоит преимущественно из малых и средних частных компаний, общий оборот которых в оборонном, аэрокосмическом и защитном секторах в 2020 году составит 1,84 миллиарда евро. За некоторыми исключениями, такими как Patria, производителя бронированной модульной машины и минометной системы NEMO, в стране нет крупных промышленных игроков.

Достаточный бюджет, хорошо обученные войска и современное оборудование составляют основу сильной национальной обороны, а также конкурентоспособной на международном уровне оборонной промышленности. Но, как мы увидели в случае с Украиной, готовность защищать свою страну не менее важна, и ее нельзя недооценивать. Этой готовности у финнов предостаточно.

В ходе опроса, проведенного в декабре 2021 года, 84% респондентов заявили, что готовы защищать свою страну в меру своих возможностей. В другом опросе, проведенном в марте 2022 года, 75% финнов согласились, что Финляндия должна защищать себя военными методами, даже если результат будет неопределенным.

Эти показатели – одни из самых высоких в Европе, и такие взгляды глубоко укоренились в финском обществе. После нападения России на Украину спрос на курсы обороны беспрецедентно возрос: Ассоциация национальной оборонной подготовки Финляндии сообщила о 700 новых записях на свои курсы в день, по сравнению с предыдущим средним показателем в 150 человек в день.

Не менее важно, что ряд факторов в финском обществе привел к созданию политической концепции комплексной безопасности – уникального финского руководства по обеспечению безопасности и боеготовности в различных секторах. Комплексная безопасность направлена на защиту жизненно важных функций общества путем сотрудничества между органами власти, бизнесом, негосударственными организациями и гражданами. Такой инклюзивный взгляд на безопасность повышает устойчивость перед лицом различных угроз.

Свежий опыт COVID-19 и все более напряженные отношения с Россией показывают, что комплексная безопасность укрепляет финское общество и делает страну более трудной мишенью для враждебного гибридного влияния.

Финляндия как международный игрок

Хотя основной задачей Сил обороны Финляндии является остается оборона, они также играют активную роль в урегулировании международных кризисов. Конечно, важно быть активным и готовым к сотрудничеству партнером, но в конечном итоге основной причиной участия в международных операциях является обеспечение безопасности самой Финляндии.

В настоящее время в Финляндии насчитывается в общей сложности 300 военнослужащих, занимающихся урегулированием кризисов и поддержанием мира в Ливане, Косово, Ираке, Мали, Сомали, Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Участвуя в международных операциях с 1950-х годов, Финляндия доказала свою готовность играть ведущую роль в обеспечении международной безопасности. Более того, опыт, полученный в ходе таких операций, помогает финским войскам сотрудничать со странами-партнерами даже в сложных условиях.

[ + – ] Конкурентоспособная оборонная промышленность – еще одна важная деталь в пазле национальной обороны

Поскольку Финляндия до сих пор предпочитала оставаться вне НАТО, она искала другие формы оборонного сотрудничества, наиболее важной из которых являются двусторонние отношения со своим западным соседом Швецией.

Финляндия и Швеция не имеют взаимных обязательств в области обороны, но договорились о сотрудничестве в различных областях – от взаимной поддержки до совместных военных операций, общего использования ресурсов и патрулирования территорий. Все большее значение приобретает и трехстороннее сотрудничество со Швецией и Норвегией.

Сильное оборонное сотрудничество Северных стран также выгодно для НАТО. В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс усилится присутствие НАТО не только в Прибалтийском регионе, но и в Арктике.

Финляндия принимает участие в нескольких рамочных форумах по сотрудничеству, таких как Объединенные экспедиционные силы, Европейская интервенционная инициатива и Рамочная концепция наций. Cотрудничество с единомышленниками из стран-партнеров ценно на многих уровнях, но для Финляндии главным преимуществом является поддержание мира и стабильности в регионе Балтийского моря и гарантия способности защитить свой суверенитет. На практике сотрудничество в области обороны позволяет улучшить возможности для обучения, технологической совместимости, обмена информацией, а также исследований и разработок – все это очень ценные преимущества для небольшой страны с ограниченными ресурсами.

Финляндия и НАТО. Сохраняет ли страна остатки нейтральности

Обсуждая роль Финляндии в европейской безопасности, нельзя обойти стороной вопрос о том, является ли Финляндия нейтральной страной, неприсоединившейся к военным альянсам, или же ни той, ни другой.

Можно с уверенностью сказать, что Финляндия прекратила быть нейтральной страной более 30 лет назад. В 1994 году Финляндия и Швеция присоединились к программе НАТО "Партнерство ради мира", а в 1995 году – к Европейскому союзу, что раз и навсегда привязало ее к западному сообществу. Тем не менее, в политической риторике на протяжении 1990-х и начала 2000-х годов Финляндия сохраняла свою роль нейтральной по отношению к военным альянсам страны.

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По мере углубления сотрудничества Финляндии с НАТО и появления новых ролей Европейского союза в сфере безопасности и обороны, позиция Финляндии как нейтральной страны была поставлена под сомнение как на национальном, так и на международном уровне.

Финляндия является одним из партнеров с расширенными возможностями НАТО. Кроме того, с 1995 года она активно участвует в процессе планирования и оценивания результативности НАТО, направленном на развитие сил и средств партнеров, которые лучше всего способны сотрудничать с членами альянса. Вдобавок к этому Финляндия принимала участие в нескольких операциях по урегулированию кризисов под руководством НАТО и регулярно приглашается на встречи НАТО, особенно после начала российско-украинской войны.

В феврале 2022 года 680 финских военнослужащих (из них 470 призывников) участвовали в учениях НАТО "Холодный ответ" в Норвегии.

Что касается Европейского союза, то Финляндия в последние годы была одним из самых активных государств-членов в разработке общей политики безопасности и обороны и подчеркивала обязанности Союза как сообщества безопасности, напоминая государствам-членам, что они договорились о взаимной обороне (Договор о Европейском союзе, статья 42.7).

Никогда больше не оставаться в одиночестве

Идея о том, что Финляндия должна быть способна защитить себя, глубоко укоренилась в финском обществе, стратегии культуре. Сотрудничество с другими странами чрезвычайно ценно, но в конечном итоге оборона страны находится в руках самих финнов. Национальную оборону невозможно передать на аутсорсинг.

[ + – ] В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс усилится присутствие НАТО не только в Прибалтийском регионе, но и в Арктике Фото: Sami Takkinen / Yle

Финляндия уже давно стоит на пороге НАТО. Часто говорят, что Финляндия настолько близка к НАТО, насколько это вообще возможно для страны, не входящей в альянс. Тем не менее, до сих пор Финляндия не считала нужным сделать последний шаг к членству в альянсе. Скорость, с которой изменилось общественное мнение по отношению к НАТО после нападения России на Украину, беспрецедентна. Не менее впечатляет и оперативность, с которой финское правительство отреагировало на это изменение общественного мнения – что также подверглось критике, особенно среди меньшинства, выступающего против членства Финляндии в НАТО.

Нынешние дебаты о НАТО в Финляндии свидетельствуют о масштабах геополитических потрясений, вызванных агрессивностью и непредсказуемостью России: никто больше не способен справиться с ними в одиночку.

Это особенно актуально для таких небольших стран, как Финляндия. Ее ресурсы ограничены, а после пандемии COVID-19 здравоохранение и социальный сектор будут и далее поглощать большую часть национального бюджета. Кроме того, демографические показатели не на руку Финляндии, поскольку ее население стареет, а вооруженные силы вынуждены довольствоваться сокращающимся контингентом новобранцев. Опора на международное сотрудничество – не панацея от этих проблем, но она способна немного смягчить удар.

Разумеется, сотрудничество не является игрой в одни ворота. Оно повышает безопасность Финляндии, но финны тоже хотят видеть себя надежными партнерами и гарантами безопасности и стабильности. Они серьезно воспринимают принятые на себя обязательства как в области национальной обороны, так и в области международного сотрудничества.

Об авторах

Хелья Осса – исследовательница и докторантка кафедры военного искусства в Университете национальной обороны Финляндии. Ее докторская диссертация посвящена европейской политике безопасности и обороны, а также тому, как европейская стратегическая автономия воспринимается Соединенными Штатами. Вместе с Томми Койвулой написала книгу NATO’s Burden-Sharing Disputes: Past, Present and Future Prospects.

Томми Койвула – доктор наук, профессор стратегических и оборонных исследований в Университете национальной обороны Финляндии. Его текущие исследования посвящены НАТО, политике безопасности и обороны ЕС, а также теории международных отношений. Он часто выступает с комментариями в финских СМИ.