Япония могла победить во Второй мировой войне: пять вариантов, при которых это было возможно

Адмирал Ямамото в свое время предупреждал своих командиров, что Япония должна одержать быструю, решительную победу, пока не проснется американский "спящий великан", сдерживая противника на одном театре военных действий.

Во Второй мировой войне Япония столкнулась со США в неравной борьбе из-за промышленного и военного превосходства Америки. Однако даже в такой ситуации Япония могла бы улучшить свои шансы, применив более стратегический подход.

Фокус перевел статью руководителя кафедры морской стратегии в Военно-морском колледже Джеймса Холмса о там, какие шансы были у Японии не проиграть во Второй мировой войне.

Ограничиваясь одним театром военных действий, следуя советам адмирала Ямамото, концентрируя ресурсы, а не распыляя их по нескольким фронтам, а также используя подводные лодки без ограничений, Япония увеличила бы издержки для США и затянула бы конфликт.

Такие меры могли бы заставить Америку пойти на мирные переговоры, но руководство Японии не смогло использовать эти тактические приемы, что привело к ее окончательному поражению, несмотря на стойкость и тактические преимущества этой страны.

Пять стратегических ходов, которые Япония могла бы предпринять для победы во Второй мировой войне

Давайте посмотрим правде в глаза. У Императорской Японии не было практически никаких шансов победить США в противостоянии до победного конца. Ответ кроется в решимости и ресурсах. До тех пор, пока американцы не теряли самообладания и требовали от своих лидеров добиваться полной победы, Вашингтон имел мандат на превращение огромного промышленного потенциала республики в практически непобедимую армаду кораблей, самолетов и вооружений. Такое материальное преимущество было попросту непреодолимо для Японии – островного государства с экономикой, составляющей десятую часть американской.

Количество обладает собственным качеством. Никакая сила воли или боевая виртуозность не смогут компенсировать слишком большое неравенство в численности. Токио столкнулся с этой проблемой после Перл-Харбора.

Поэтому Япония никогда не смогла бы разгромить морские силы США в Тихом океане и навязать Вашингтону свои условия. Но это не значит, что она не могла выиграть Вторую мировую войну. Звучит контринтуитивно, не так ли? Но слабые иногда побеждают. Как отмечает стратегический мудрец Карл фон Клаузевиц, история знает множество примеров, когда слабые добивались своего. Действительно, Клаузевиц отмечает, что иногда меньшему протвнику имеет смысл первым вступить в борьбу. Если его руководство рассматривает силу как единственное средство, а тенденции развития событий выглядят неблагоприятно – другими словами, если прямо сейчас все складывается как нельзя лучше, – то почему бы не действовать?

Прусский генерал Карл фон Клаузевиц Фото: Архивное фото

По мнению великого Карла, есть три основных способа выиграть войну. Во-первых, вы можете разгромить вооруженные силы противника и диктовать ему любые условия. Второй – взыскать с противника более высокую цену, чем он готов заплатить за достижение своих целей. Ценность, которую воюющая сторона придает своим политическим целям, определяет, сколько ресурсов и в течение какого времени она готова тратить на их достижение. Принятие мер, вынуждающих противника тратить больше жизней, вооружений или ценных ресурсов, – один из способов повысить цену, как и затягивание противостояния, чтобы он платил большие издержки. И в-третьих, вы можете обескуражить его, убедив в том, что ему вряд ли удастся достичь своих военных целей.

Разочарованный или избегающий военных расходов противник – это уступчивый противник. Он заключает самую выгодную сделку, чтобы выйти из затруднительного положения.

Если военный триумф был недосягаем для Токио, на Тихом океане оставались два последних способа. Японское командование могло экономить ресурсы, сокращая несоответствие сил между враждующими сторонами. Они могли сделать конфликт более дорогостоящим, болезненным и затяжным для Америки, подорвав ее решимость. Или, наоборот, они могли бы вообще не разжигать ярость американцев, чтобы не развязывать тотальную войну. Отказавшись от удара по Гавайям, они могли бы ослабить решимость противника или, возможно, совсем вывести его из игры.

В итоге ни одно действие само по себе – ни одна стратагема или мощный удар – не привели бы к победе над Соединенными Штатами. Скорее, японским командирам следовало думать и действовать менее тактически и более стратегически. Тем самым они повысили бы шансы Японии.

Это приводит нас к "пяти способам, которыми Япония могла бы победить". Перечисленные ниже пункты далеко не исключают друг друга. Японское руководство повысило бы свои шансы, если бы приняло их все. И, разумеется, принятие некоторых из этих мер потребовало бы от руководства сверхъестественной прозорливости. Предвидение – это добродетель, которой так не хватало колеблющемуся императору и враждующим военным командирам Японии. Можно ли было рассчитывать на рассудительность в их действиях – это тема для дискуссий. Итак, начнем!

Вести одну войну за раз

Сдерживание врагов – обязательное условие даже для самых сильных бойцов. Маленьким государствам с большими амбициями необходимо избегать войны со всеми подряд. Навязывание дисциплины в войнах было особенно трудно для Японии, чья политическая система – увы, по образцу имперской Германии – была разделена на Императорскую японскую армию и флот (IJA и IJN), без какого-либо значимого гражданского политического надзора. В отсутствие сильного императора армия и флот могли свободно потакать своим междоусобным противостояниям, борясь за влияние и престиж. Армия обратила свой взор на континентальную Азию, где намечалась сухопутная кампания в Маньчжурии, а затем и в самом Китае.

Солдаты армии Японии периода Второй мировой Фото: Архивное фото

Флот настаивал на морской кампании, направленной на добычу ресурсов в Юго-Восточной Азии. Поддавшись этим противоположным стремлениям в период с 1931 по 1941 год, Япония фактически окружила себя врагами по собственной воле – вторглась в Маньчжурию и Китай, затем обрушилась на имперские державы в Юго-Восточной Азии и, в конце концов, нанесла удар по Перл-Харбору. Любой мало-мальски стоящий тактик скажет вам, что ось угроз на 360 градусов, когда враги со всех сторон, ведет к опасным ситуациям. Токио следовало определить приоритеты. Возможно, он достиг бы некоторых своих целей, если бы действовал последовательно.

Прислушаться к Ямамото

Адмирал Исороку Ямамото якобы предупреждал своих командиров, что Япония должна одержать быструю, решительную победу, чтобы не разбудить американского "спящего великана" с роковыми для Японии последствиями. Япония, как пророчествовал Ямамото, может творить что ей заблагорассудится в течение шести месяцев – в лучшем случае года, – прежде чем Соединенные Штаты соберут все свои силы для боевых действий. За это время Япония должна была ошеломить американское общество компромиссным миром – по сути, разделом Тихого океана, – и одновременно укрепить островной оборонительный периметр, окружающий завоеванные японским оружием территории Азиатско-Тихоокеанского региона. А если бы усилия не увенчались успехом? Американская промышленность начала бы массово производить вооружение, а на театр военных действий начали бы прибывать новые корабли, заложенные в соответствии с Законом о двух океанах 1940 года – по сути, второй, усиленный флот США. Баланс изменится безвозвратно. Короче говоря, Ямамото предостерегал военачальников от "написания сценариев" с уверенностью в том, что противник будет делать именно то, что они предвидят. Адмирал знал кое-что о Соединенных Штатах и понимал склонность американцев действовать вопреки ожиданиям.

Адмирал Исороку Ямамото Фото: Архивное фото

Не слушать Ямамото

Если на стратегическом уровне адмирал Ямамото давал мудрые советы, то на оперативном уровне они были сомнительными. Его решение проблемы скрытого материального превосходства США заключалось в нанесении удара по тому, что военно-морские специалисты считали средоточием вражеской мощи, – боевому флоту противника. На протяжении десятилетий планировщики японского флота планировали проводить "перехватывающие операции", чтобы замедлить и ослабить Тихоокеанский флот США, который двигался на запад, предположительно для помощи Филиппинским островам.

Когда авиация и подводные лодки, размещенные на удаленных островах, сократят Тихоокеанский флот, боевой флот Японии должен будет начать решающее сражение. Однако Ямамото убедил командование флота отказаться от перехватывающих операций в пользу внезапного удара по Перл-Харбору. Но в действительности боевая линия, размещенная на Гавайях, не была ядром американской военно-морской мощи. Им был зарождающийся флот в рамках "Закона о двух океанах". Поэтому лучшее, чего могла добиться схема Ямамото, – это отсрочить американское контрнаступление на 1943 год. Возможно, Токио было бы лучше придерживаться межвоенного плана, что привело бы к увеличению расходов США, затянуло бы конфликт и потенциально лишило бы США решимости.

Концентрировать, а не распылять ресурсы

Подобно тому, как японские чиновники были попросту неспособны ограничиться одной войной за раз, они были просто не в состоянии ограничить количество активных операций и театров боевых действий. Посмотрите на действия Японии в 1942 году. Оперативные группы флота нанесли удар в Индийском океане, устроив Перл-Харбор британскому Восточному флоту у Цейлона. Они посчитали необходимым укрепить северный фланг в битве за Мидуэй, напав на отдаленные Алеутские острова. И они расширили внешний периметр обороны империи – и взяли на себя защиту огромного нового водного пространства, – открыв второй театр военных действий на Соломоновых островах в тщетной попытке перерезать морские пути, соединяющие Северную Америку с Австралией. Слабый боец обязан спросить себя, столь ли велики выгоды от второстепенных предприятий и чем он рискует на самых важных театрах, прежде чем начинать новые авантюры. Япония, располагавшая меньшими ресурсами, своей стратегической недисциплинированностью увеличила издержки для себя самой больше, чем Соединенные Штаты.

Японский линкор "Ямато" Фото: Википедия

Вести неограниченную подводную войну

Необъяснимо, но Императорский флот Японии пренебрег тем, что Тихоокеанский флот США начал делать, пока его линкоры в Перл-Харборе еще догорали: на полную мощность задействовать свои подводные силы, чтобы топить любое судно, военное или торговое, которое ходит под вражеским флагом. К 1945 году американские подлодки расчленили островную империю, перерезав судоходные пути, соединяющие ее части. Японские подводные лодки ничем не уступали подводному флоту ВМС США. Командирам японского флота следовало взглянуть на морскую карту, понять, что американским военно-морским силам приходится преодолевать тысячи миль океана, чтобы добраться до западной части Тихого океана, и поручить шкиперам подлодок сделать транс-тихоокеанские морские пути запретной зоной для американского судоходства. Трудно представить себе более простую и экономически эффективную схему, с помощью которой японский флот мог бы нанести тяжелое поражение своему противнику. Пренебрежение подводной войной было непростительным оперативным проступком.

Об авторе

Джеймс Холмс заведует кафедрой морской стратегии имени Дж. К. Уайли в Военно-морском колледже и работает преподавателем Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии. Бывший офицер ВМС США, занимавшийся надводными боевыми действиями, он был последним в истории офицером-артиллеристом, который в гневе палил из главных орудий линкора во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году. В 1994 году он получил награду Фонда Военно-морского колледжа, которая означает, что он стал лучшим выпускником своего курса. Среди его книг – Red Star over the Pacific, ставшая лучшей книгой 2010 года по версии журнала Atlantic Monthly и вошедшая в список обязательного профессионального чтения ВМС. Генерал Джеймс Мэттис считает его "неуправляемым".