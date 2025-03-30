Амбиции или прихоть? Индонезия хочет приобрести авианосец – никто не понимает зачем

В своей программе модернизации флота индонезийские ВМС, похоже, замахнулись на кусок не по зубам – причем совершенно непонятно, зачем они это делают. Новость о том, что флот хочет купить списанный авианосец ВМС Италии Giuseppe Garibaldi, стала полной неожиданностью.

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Об этом пишет Гиланг Кембара в своей статье, которую перевел Фокус.

Эксплуатация такого судна с вертолетами сама по себе является достаточно сложной задачей, но теперь мы узнаем из сообщений СМИ, что флот также хочет запускать с него истребители Harrier.

Несмотря на все сложности, индонезийский флот не разглашает, зачем ему нужен такой потенциал. Ни в текущих планировочных документах, ни в недавно завершившейся программе модернизации Minimum Essential Force не было планов по приобретению Индонезией авианосца.

Тем не менее, это не первый раз, когда мы слышим о планах Индонезии приобрести авианосец. В 2013 году Индонезия выразила заинтересованность в приобретении недавно списанного авианосца ВМС Испании Principe de Asturias. По непонятным причинам Индонезия в конечном итоге решила отказаться от покупки корабля. Кроме того, государственная судостроительная компания PT PAL представила собственный проект вертолетоносца, который, как она утверждает, будет готов к производству к 2028 году, если ВМС решат разместить заказ.

Испанский авианосец Principe de Asturias Фото: Википедия

Для страны, омываемой двумя океанами и стремящейся проецировать силу за пределы своей исключительной экономической зоны, приобретение хотя бы одного авианосца может показаться разумной политикой. Но на практике это больше похоже на слепые амбиции.

В военное время в задачи истребителей на авианосце могут входить противовоздушная оборона флота, нанесение ударов по кораблям, сухопутным подразделениям и стационарным объектам противника и разведка. Авианосец также может использовать вертолеты, обычно для охоты за подводными лодками. Поскольку самолеты базируются на корабле, эти операции могут проводиться гораздо дальше от дома, чем это возможно с самолетами, привязанными к авиабазам.

Например, самолеты с "Гарибальди" проводили боевые операции над Афганистаном – далеко за пределами практической досягаемости самолетов итальянских ВВС, оперирующих со своих домашних авиабаз.

Миссии самолетов в мирное время включают гуманитарную помощь и помощь при стихийных бедствиях (HADR). По-видимому, именно в этом заключается основная привлекательность приобретения авианосца для начальника ВМС Индонезии адмирала Мухаммада Али.

Однако это не совсем согласуется с планом включить в сделку несколько самолетов AV-8B Harrier итальянского флота. Они практически не смогут участвовать в операциях HADR.

Центр морской авиации ВМС Индонезии в последний раз использовал наступательные авиационные средства при подготовке операции "Трикора" в Западном Папуа в 1961-1962 годах, используя бомбардировщики наземного базирования Ил-28. Эти самолеты были сняты с вооружения в 1969 году. Возобновление наступательной авиации, особенно с использованием подержанных "Харриеров", потребует больших затрат, а сделать это на море будет крайне сложно. Например, неопытные ВМС Таиланда пытались эксплуатировать "Харриеры" на своем авианосце HTMS Chakri Naruebet с 1997 по 2006 год и в конце концов отказались от этой затеи.

Авианосец Chakri Naruebet Фото: Википедия

Кроме того, какой сигнал Индонезия даст своим ближайшим соседям, приобретя такой потенциал? Сама Индонезия уже выражала обеспокоенность по поводу приобретения соседями современных истребителей F-35 Lightning, и объявление AUKUS также вызвало у нее беспокойство. Стремление Индонезии приобрести авианосец также может быть воспринято как неоправданно агрессивный шаг.

Авианосец, оснащенный наступательными авиационными средствами, существенно отличается от авианосца, использующего исключительно вертолеты для операций, не связанных с войной. Индонезия имеет богатый опыт эксплуатации невоенных кораблей. ВМС страны, например, LPD класса Makassar, хотя и сохранили амфибийно-десантный потенциал, широко использовались для HADR.

Если ВМС Индонезии намерены приобрести наступательный авианосец, они должны сначала определить, какую роль они хотят играть в глобальной морской сфере. Учитывая нынешние геополитические сложности в Индо-Тихоокеанском регионе, Индонезии стоит действовать осторожно.

Приобретение такого сложного объекта, как авианосец, должно быть обусловлено стратегией сотрудничества в первую очередь и военного позиционирования во вторую. Без четкой потребности в таком корабле Джакарта рискует превратить свой будущий авианосец в туристическую диковинку у причала.

Об авторе

Гиланг Кембара – научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама Сингапурского национального университета.