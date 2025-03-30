Амбіції чи примха? Індонезія хоче придбати авіаносець — ніхто не розуміє навіщо

У своїй програмі модернізації флоту індонезійські ВМС, схоже, замахнулися на шматок, який не по зубах, — причому абсолютно незрозуміло, навіщо вони це роблять. Новина про те, що флот хоче купити списаний авіаносець ВМС Італії Giuseppe Garibaldi, стала повною несподіванкою.

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Про це пише Гіланг Кембара у своїй статті, яку переклав Фокус.

Експлуатація такого судна з вертольотами сама по собі є досить складним завданням, але тепер ми дізнаємося з повідомлень ЗМІ, що флот також хоче запускати з нього винищувачі Harrier.

Незважаючи на всі складнощі, індонезійський флот не розголошує, навіщо йому потрібен такий потенціал. Ні в поточних планувальних документах, ні в програмі модернізації Minimum Essential Force, що нещодавно завершилася, не було планів щодо придбання Індонезією авіаносця.

Тим не менш, це не вперше, коли ми чуємо про плани Індонезії придбати авіаносець. У 2013 році Індонезія висловила зацікавленість у придбанні нещодавно списаного авіаносця ВМС Іспанії Principe de Asturias. З незрозумілих причин Індонезія в кінцевому підсумку вирішила відмовитися від купівлі корабля. Крім того, державна суднобудівна компанія PT PAL представила власний проект вертольотоносця, який, як вона стверджує, буде готовий до виробництва до 2028 року, якщо ВМС вирішать розмістити замовлення.

Іспанський авіаносець Principe de Asturias Фото: Вiкiпедiя

Для країни, що омивається двома океанами і прагне проектувати силу за межі своєї виключної економічної зони, придбання хоча б одного авіаносця може здатися розумною політикою. Але на практиці це більше схоже на сліпі амбіції.

У воєнний час у завдання винищувачів на авіаносці можуть входити протиповітряна оборона флоту, нанесення ударів по кораблях, сухопутних підрозділах і стаціонарних об'єктах противника і розвідка. Авіаносець також може використовувати вертольоти, зазвичай для полювання за підводними човнами. Оскільки літаки базуються на кораблі, ці операції можуть проводитися набагато далі від дому, ніж це можливо з літаками, прив'язаними до авіабаз.

Наприклад, літаки з "Гарібальді" проводили бойові операції над Афганістаном — далеко за межами практичної досяжності літаків італійських ВПС, що оперують зі своїх домашніх авіабаз.

Місії літаків у мирний час охоплюють гуманітарну допомогу і допомогу під час стихійних лих (HADR). Мабуть, саме в цьому полягає основна привабливість придбання авіаносця для начальника ВМС Індонезії адмірала Мухаммада Алі.

Однак це не зовсім узгоджується з планом включити в угоду кілька літаків AV-8B Harrier італійського флоту. Вони практично не зможуть брати участь в операціях HADR.

Центр морської авіації ВМС Індонезії востаннє використовував наступальні авіаційні засоби під час підготовки операції "Трікора" в Західному Папуа в 1961-1962 роках, використовуючи бомбардувальники наземного базування Іл-28. Ці літаки були зняті з озброєння 1969 року. Відновлення наступальної авіації, особливо з використанням старих "Харрієрів", потребуватиме великих витрат, а зробити це на морі буде вкрай складно. Наприклад, недосвідчені ВМС Таїланду намагалися експлуатувати "Харрієри" на своєму авіаносці HTMS Chakri Naruebet з 1997 до 2006 року і врешті-решт відмовилися від цієї затії.

Авіаносець Chakri Naruebet Фото: Вiкiпедiя

Крім того, який сигнал Індонезія дасть своїм найближчим сусідам, придбавши такий потенціал? Сама Індонезія вже висловлювала занепокоєння з приводу придбання сусідами сучасних винищувачів F-35 Lightning, і оголошення AUKUS також викликало у неї занепокоєння. Прагнення Індонезії придбати авіаносець також може бути сприйнято як невиправдано агресивний крок.

Авіаносець, оснащений наступальними авіаційними засобами, істотно відрізняється від авіаносця, що використовує виключно вертольоти для операцій, не пов'язаних з війною. Індонезія має багатий досвід експлуатації невійськових кораблів. ВМС країни, наприклад, LPD класу Makassar, хоча й зберегли амфібійно-десантний потенціал, широко використовувалися для HADR.

Якщо ВМС Індонезії мають намір придбати наступальний авіаносець, вони повинні спочатку визначити, яку роль вони хочуть відігравати в глобальній морській сфері. З огляду на нинішні геополітичні складнощі в Індо-Тихоокеанському регіоні, Індонезії варто діяти обережно.

Придбання такого складного об'єкта, як авіаносець, має бути зумовлене стратегією співробітництва насамперед і військового позиціювання — по-друге. Без чіткої потреби в такому кораблі Джакарта ризикує перетворити свій майбутній авіаносець на туристичну дивину біля причалу.

Про автора

Гіланг Кембара — науковий співробітник Школи міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама Сінгапурського національного університету.