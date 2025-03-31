Украина роботизирует армию: как 15 000 наземных дронов заменит людей на фронте (фото)

Украина активно развивает применение наземных роботизированных комплексов (НРК) в боевых действиях. В декабре 2024 года 13-я бригада Национальной гвардии "Хартия" провела одну из первых роботизированных операций, задействовав десятки дронов и боевых роботов. Однако пока такие случаи остаются редкостью из-за технических и тактических ограничений.

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Украинские бойцы в интервью "Экономической Правде" рассказали о том, как идет процесс освоения новой технологии в боевых условиях.

Было отмечено, пока ни производитель роботизированных платформ, ни сами военные не понимают, какими должны быть НРК и в каком аспекте будет раскрыта их эффективность.

"Освоение нового вида вооружения происходит на всех уровнях: в бою, фронтовых мастерских, цехах оборонных компаний, волонтерских штабах и во властных кабинетах. Главная цель — заменить людей работами на наиболее опасных участках фронта", — говорится в материале.

По словам директора департамента закупок Минобороны Глеба Каневского, в 2025 году на фронт планируется поставить 15 тысяч роботов, что существенно увеличит их присутствие на поле боя. Эти машины решают широкий спектр задач:

Логистика: доставка боеприпасов, медикаментов, эвакуация раненых, перевозка инженерного оборудования.

Огневая поддержка: использование турелей для подавления противника.

Роботы-камикадзе: поражение укреплений и техники противника.

Разминирование: расчистка дорог и позиций от мин.

Перенос специального оборудования: размещение РЭБ, разведывательных систем, инженерных инструментов.

Робот для минирования или разведки Ratel S Боевой робот "Ярость" Робот-эвакуатор Робот "Моисей" на выставке Brave1

Тем не менее, пока НРК сталкиваются с рядом технических сложностей, таких как недостаточная проходимость, проблемы со связью и низкая точность оружейных систем.

Анализ эффективности применения

Эксперты и военные из нескольких подразделений, включая "Хартию" и 108-й батальон "Волки да Винчи", оценили текущее состояние развития НРК по десятибалльной шкале:

Логистика – 5,5/10. Один из наиболее отработанных сегментов, но требует повышения надежности.

Огневая поддержка (роботы с турелями) – 3/10. Пока применение ограничено низкой точностью и сложностью управления.

Роботы-камикадзе – 5,5/10. Эффективность подтверждена, но есть проблемы со связью и проходимостью.

Разминирование – 4,5/10. Высокие требования к точности ограничивают массовое применение.

Эвакуация раненых – 3/10. Надежность пока не соответствует требованиям боевых условий.

Перенос специального оборудования – 3,5/10. Используются мобильные станции РЭБ и инженерные системы, но требуется развитие технологий.

Несмотря на текущие проблемы, Украина активно тестирует и модифицирует роботов. В стране работает сеть фронтовых мастерских, где инженеры и операторы адаптируют платформы под реальные боевые задачи. Согласно данным технологического кластера Brave1, на данный момент на вооружении допущено около 50 моделей НРК, но только 20–30% из них используются стабильно.

Модернизация платформ и перспективы

Что касается ключевые направлений модернизации, то здесь речь идет об улучшении систем связи и управления, повышении проходимости платформ, оптимизации баланса цена/эффективность, а также разработке специализированных платформ, например, надежных роботов-эвакуаторов.

К примеру, на выставке Defense Tech Innovations Forum 2025 ряд компаний продемонстрировали варианты с цифровой связью, Starlink и с оптоволокном. А производитель платформ TerMIT сделал ставку на модульность — ее конструкция позволяет интегрировать любую связь или одновременно сочетать их между собой.

В то же время украинские военные отметили и несколько своих любимцев, которые уже себя зарекомендовали с положительной стороны. Среди них — "Таракан", "Термит", "Гимли", "Тесля", "Рысь PRO".

Фото: Экономическая правда

Также сообщалось, что в 2024 году украинское правительство планировало поставить на фронт 10 тысяч наземных роботов. Однако, как показывает практика, этот план так и не был реализован в полном объеме. Основными причинами называют как сырость технологий, так и неготовность военных к их массовому использованию.

Согласно данным Агентства оборонных закупок, за второе полугодие 2024 года Минобороны заключило шесть контрактов на поставку наземных роботов на сумму 100 млн грн. В первом квартале 2025 года эта цифра выросла до 31 контракта на сумму 6 млрд грн.

В заключение было отмечено, что по мнению аналитиков, рынок наземных роботов повторяет путь развития FPV-дронов. От первых кустарных разработок и импровизации в боевом применении он движется к созданию профессиональных конструкторских сообществ, разработке тактик, формированию специализированных подразделений и образовательных центров.

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