В Украине запустили серийное производство роботизированной турели "Буря" (видео)

Разработчики отмечают, что турель для дистанционного управления гранатометом Mk 19 постоянно модернизируется с учетом опыта эксплуатации в боевых условиях и отзывов бойцов.

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Украинский стартап Frontline объявил о запуске серийного производства роботизированной турели "Буря", предназначенной для дистанционного управления 40-мм автоматическим гранатометом Mk 19. Как сообщили "Милитарному" представители компании, первые системы уже поступили в подразделения Вооруженных сил Украины, включая батальон "Волки Да Винчи", 3-ю отдельную штурмовую бригаду и 101-ю бригаду охраны Генштаба ВСУ.

Отмечается, что производство "Бури" полностью обеспечено заказами как минимум до конца первого квартала 2025 года. При этом финансирование закупок осуществляется за счет средств, выделяемых Кабинетом Министров Украины на приобретение беспилотных и роботизированных систем.

В свою очередь компания Frontline заявила о намерении расширить мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос на дистанционно управляемые боевые системы. Разработчики отмечают, что турель постоянно модернизируется, учитывая опыт эксплуатации в боевых условиях и отзывы военнослужащих. Так в перспективе интеграция системы наведения с данными разведывательных БПЛА для передачи координат в режиме реального времени.

Технические характеристики турели "Буря"

Боекомплект – от 32 до 64 гранат.

Вес системы – 47 кг.

Режимы стрельбы – одиночные, очередь, программируемая очередь.

Роботизированная система также имеет:

Дистанционное управление, что позволяет оператору наводить и вести огонь на расстоянии 50–100 м.

Цифровую систему управления, которая позволяет осуществлять наведение через программу с баллистическим калькулятором.

Систему гашения отдачи, повышающую кучность стрельбы.

Переключение между стационарным и гиростабилизированным режимами.

Ранее сообщалось, что в Украине объединили гранатометную турель "Буря" компании Frontline и наземную платформу "Термит" от компании Tencore в единую боевую систему. Данное решение позволит украинским военным дистанционно вести огонь из гранатомета Mk 19.