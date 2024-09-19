Поразит цели в движении: украинского робота "Термит" объединили с турелью "Буря" (видео)

По словам военных, турель может запоминать настройки и быстро перенаводиться между целями, точно поражая объекты в радиусе 20-30 метров.

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В Украине объединили гранатометную турель "Буря" компании Frontline и наземную платформу "Термит" от компании Tencore в единую боевую систему. Об этом говорится в пресс-релиз компании Frontline.

"Термит" с турелью "Буря"

Сообщается, что новый продукт позволит украинским военным дистанционно вести огонь из гранатомета Mk 19. "Термит" имеет запас хода 20 километров, способен обеспечить стабильную связь и маневрировать в сложных условиях. Турель "Буря" позволяет производить пристрелку в 10 раз эффективнее и работать по разным целям, перенацеливаясь в считанные секунды по указанию оператора.

Портал "Милитарный" пишет со ссылкой на пресс-релиз, что система управляется удаленно с помощью пульта или ноутбука. Чтобы сделать выстрел, оператору достаточно указать точку на карте или ввести координаты. Благодаря встроенной системе стабилизации можно вести прицельную стрельбу в движении на расстояние до 1800 метров.

"Система автоматической наводки на турели работает очень точно, даже лучше оператора, особенно при стрельбе по нескольким целям. Большой плюс в том, что турель может запоминать настройки и быстро перенаводиться между целями, обеспечивая точное поражение в радиусе 20-30 метров" — отметили в подразделении, которое тестировало систему.

"Термит" с турелью "Буря" Фото: Скриншот

По данным портала, на сейчас боевая система готова к серийному производству и находится на этапе предварительных заказов.

Напомним, гранатометная турель "Буря" весит 47 кг, поэтому ее можно легко развернуть вручную на треноге или доставить ​​на место работы с помощью логистической платформы. Оператор может дистанционно управлять турелью, наводиться и вести огонь на расстоянии 50—100 метров. Таргетинг может происходить путем целеуказания через дроны или систему "Кропива". Софтверная часть позволяет удобно нацеливаться с помощью ноутбука или планшета, находясь в укрытии на расстоянии от турели.

Также сообщалось, что наземная платформа "Термит" подвозит украинским защитникам провизию и боеприпасы, эвакуирует раненых и погибших. Сообщается, что благодаря гусеничному шасси и низкому центру тяжести "Термит" имеет высокую проходимость. Эта особенность позволяет роботу перевозить груз под разными углами наклона.