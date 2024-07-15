Преодолевают по 40 километров за ночь: как ВСУ применяют роботов "Термит" (видео)

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, "Термит" выполняет задачи, для которых раньше военные использовали БТР и автомобили.

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Силы обороны Украины используют на фронте беспилотную роботизированную платформу "Термит", созданную при поддержке оборонного кластера Brave1. Соответсвующее видео опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По словам Михаила Федорова, "Термит" подвозит украинским защитникам провизию и боеприпасі, а на обратном пути эвакуирует раненых и погибших. Одна из бригад за ночь наезжает на "Термите" более 40 километров. Дрон работает на близком расстоянии, однако его дальность можно увеличить с помощью ретрансляторов.

"Термит" сохраняет жизнь наших защитников, ведь выполняет все логистические задачи, которые раньше они делали на БТР и автомобилях", — отметил глава Минцифры.

Сообщается, что благодаря гусеничному шасси и низкому центру тяжести "Термит" имеет высокую проходимость. Эта особенность позволяет роботу перевозить груз под разными углами наклона.

"Роботы не только помогают эффективно уничтожать врага, но и значительно усиливают наших защитников и сохраняют их жизни. Больше технологий — меньше врагов", — заключил Михаил Федоров.

Наземный дрон "Термит"

Напомним, Силы обороны Украины также активно используют наземную роботизированную платформу "Воля-Е", в частности с ее помощью уже эвакуировали с поля боя сотню раненых военнослужащих.

Кроме того, тернопольская компания "Роботизированные Комплексы" передала военнослужащим Сил обороны Украины, воюющим на Харьковском направлении, первые наземные дроны "Мураха", которые могут уничтожать врага из пулемета, перевозить грузы весом до тонны, а также эвакуировать двух раненых одновременно.