Украинский робот "Воля-Е" спас сотню раненых: в Минцифры раскрыли, как он работает (видео)

Компактная наземная платформа вывозит с поля боя раненых и погибших, а также доставляет бойцам боеприпасы весом до 150 килограмм.

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Силы обороны Украины активно используют наземную роботизированную платформу "Воля-Е", в частности с ее помощью уже эвакуировали с поля боя сотню раненых военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Как отмечают в ведомстве, для эвакуации раненого с поля боя нужно минимум два человека, которые будут нести носилки. За процессом эвакуации могут следить вражеские дроны, что опасно для жизни военных. Робот-логист "Воля-Е" делает процесс эвакуации более безопасным, так как управляется дистанционно на расстоянии до трех километров.

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С помощью платформы "Воля-Е" военнослужащие одной из украинских бригад уже эвакуировали более сотни раненых и погибших. Так, в конце прошлого года дрон вывез с поля боя более двадцати раненых военных на Донецком направлении. Многих из них было невозможно эвакуировать другим способом.

"Воля-Е" передвигается на гусеничном ходу и может разгоняться до 12 км/ч. Среди его преимуществ — компактность и небольшой вес. Перевозить робота можно в багажнике внедорожника. Дрон не только эвакуирует раненых, но и подвозит бойцам боеприпасы весом до 150 килограмм. В подтверждение тому в ведомстве опубликовали видео, на котором замаскированный робот доставляет военным груз.

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Напомним, в мае на фандрейзинговой платформе United24 стартовал первый сбор на наземные роботизированные комплексы для Сил обороны Украины, среди которых — наземные дроны "Воля-Е".

Также сообщалось, что в Черкассах изготавливают гусеничные наземные дроны, которые могут перевозить грузы весом до 400 килограмм, минировать территорию и эвакуировать раненых с поля боя.