У РФ будет больше роботов, но примитивных: инженер предупредил об угрозе для Украины

Россия имеет много денег, но у нее нет доступа к передовым мировым технологиям, считает разработчик украинских дронов Ratel. История на поле боя повторяется так же, как с FPV-дронами.

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В Вооруженных силах Украины уже развернуты отдельные роты наземных роботизированных платформ, однако Российская Федерация также развивает эту сферу и имеет больше ресурсов для масштабного производства таких аппаратов. Об этом порталу Defence Express рассказал Тарас Остапчук — руководитель украинской компании-производителя боевых роботов Ratel.

Он подчеркнул, что украинские роботы более технологичны, чем российские. Однако россияне работают над новыми моделями и за последние несколько месяцев ассортимент роботов, используемых ВС РФ на поле боя, увеличился. Кроме того, РФ может запустить их массовое производство.

"Они будут сто процентов масштабными. У них больше денег и у них будет гораздо больше роботов. История в целом повторяется, как это было с FPV", — считает разработчик.

Тем временем украинские производители наземных роботов обмениваются идеями и материалами, чтобы улучшать свои аппараты и производить их в большем количестве. Компания-производитель дронов Ratel также активно работает с военными, в частности проводит обучение. На сегодняшний день подготовлено уже около 60 операторов. Ряд боевых роботов Ratel уже допущены к эксплуатации.

По мнению Тараса Остапчука, по мере развития разных видов роботизированных платформ нужно будет создавать к ним отдельные роты. К примеру, это могут быть роты ударных роботов или беспилотников-саперов.

Тарас Остапчук также прокомментировал захват россиянами наземной платформы THeMIS от Milrem Robotics, отметив, что противник может позаимствовать разве что конструкцию. Россияне вряд ли смогут "вытащить" программное обеспечение и технологии связи.

"У них нет доступа к ним, который есть в НАТО и в европейских странах. Там сто процентов будет стоять что-то примитивное из Китая", — сказал Тарас Остапчук.

Напомним, ранее Тарас Остапчук сообщил, что бойцы ВСУ применяют на фронте четыре типа платформ Ratel: дрон-камикадзе, эвакуатор, логистический дрон и дрон для дистанционного минирования. Компания учитывает отзывы военных и постоянно совершенствует своих роботов.

В свою очередь эксперты указали на ряд недостатков наземных роботизированных платформ, в частности их уязвимость и затратное производство. Кроме того, большинство роботизированных платформ неавтономны, из-за чего их сложнее использовать в бою.