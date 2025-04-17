Как FPV-дрон РФ долетел до Запорожья: Сергей Флэш раскрыл технологию врага (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации атакуют города Украины FPV-дронами, которые имеют больший размер, аккумуляторный ресурс и управляются через БПЛА-ретрансляторы.

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Об этом рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в интервью "Радио NV". В частности, он прокомментировал атаку российского FPV-дрона по Запорожью, примерно в 40 километрах от линии боевого соприкосновения.

Сергей Флэш о дронах-матках (04:06)

"Если мы говорим о технологии, за которой будущее, то это так называемые БПЛА-матки", — сказал Сергей Флэш.

Как объясняет специалист, дроны-матки бывают разных типов. Есть БПЛА воздушного базирования, когда дрон типа "крыло" несет под крыльями несколько FPV-дронов. Этот же БПЛА-матка является ретранслятором сигнала FPV-дронов, позволяя им работать на больших расстояниях. Также известен случай, когда украинцы запускали FPV-дроны с морского дрона.

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Эксперт подтвердил, что российские дроны действительно долетают до таких городов, как Запорожье и Сумы. Эти БПЛА имеют больший размер, больший аккумуляторный ресурс, а также управляются с ретрансляторов. Таким образом, российские FPV-дроны могут преодолевать от 30-60 километров.

Напомним, в Украине создали многофункциональный БПЛА "Королева Шершней", который может выполнять роль дрона-матки.

Кроме того, украинский беспилотник "Довбуш Т10" теперь также может нести дроны-камикадзе.