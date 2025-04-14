Достал на 27 км: FPV-дрон впервые атаковал Запорожье и взорвал АЗС, — ГСЧС (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации запустили FPV-дрон, который добрался до города Запорожье. Российский беспилотник попал по автозаправочной станции и начался пожар. О попадании сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Запорожской области, которая ранее не писала об атаках FPV-беспилотников врага на расстоянии почти 30 км от фронта.

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Информация ГСЧС об ударе FPV-дрона РФ по Запорожью появился утром 14 апреля.

Спасатели сообщили об атаках российских БПЛА, один из которых попал по цели в Запорожье, а другой — в поселке Степногорск. В областном центре дрон ударил по автозаправочной станции. В результате попадания загорелся газовый модуль и пламя охватило 20 кв. м, доложила ГСЧС. Чтобы справиться с ударами в обоих населенных пунктах области спасатели привлекли 15 специализированных машин, говорится в сообщении. Не указывается, есть ли пострадавшие от удара РФ.

На фото, опубликованном пресс-службой учреждения, видим возгорание АЗС, пламя и спасателей, которые пытаются потушить огонь, который вспыхнул утром 13 апреля.

Удар FPV-дрона — пожар на АЗС в Запорожье 14 апреля Фото: ГСЧС

Удар FPV-дрона — детали

На карте аналитиков DeepState можно увидеть, что южные окраины Запорожья расположены на расстоянии 27 км от линии фронта рядом с населенным пунктом Каменское.

Удар FPV-дрона — расстояние от фронта до Запорожья 14 апреля Фото: DeepState

На страницах в соцсетях ГСЧС Запорожской области и главы военной администрации Ивана Федорова действительно не отыскалось заявлений о том, что РФ ранее достала FPV-дроном до окраин областного центра. Спасатели в течение 2024-25 годов отчитывались об угрозах от такого типа БПЛА для Никополя (6 км от позиций ВС РФ), Константиновки, Малой Токмачки (10 км), но Запорожье не упоминалось.

Украинское командование пока не подтвердило попадание FPV-дрона по Запорожью.

Отметим, 22 марта ВС РФ атаковали Запорожскую область управляемыми авиабомбами, заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. В результате российского удара в нескольких точках начались пожары и появились проблемы с энергоснабжением. Накануне, 21 марта, россияне запустили по Запорожью стаю ударных дронов-камикадзе "Шахед": местные жители насчитали около 10 взрывов. Военная администрация сообщила о девяти раненых и двух погибших, среди которых — 14-летняя девочка.

14 апреля издание The Economist написало об ударах РФ по приграничным городам Украины на востоке и юге. Издание пояснило, что солдаты ВСУ останавливают россиян на фронте, но Москва продолжает без ограничений стрелять по гражданским.

Напоминаем, 27 марта майор ВСУ 36 отдельной бригады морской пехоты Валерий Прозапас предупредил, что стоит готовиться к наступлению РФ на Запорожье.