Россияне атаковали Запорожскую область: в результате ударов жители нескольких сел остались без света (фото)

Россияне обстреляли Запорожский район управляемыми авиабомбами, в результате чего поднялся пожар. Также возросло количество пострадавших из-за атаки города 21 марта.

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Вечером 22 марта российская армия ударила по Запорожской области управляемыми авиационными бомбами. Прозвучало несколько взрывов в Запорожском районе, где занялся пожар, а также возникли проблемы с электроснабжением. Также возросло количество пострадавших в результате вчерашней атаки россиян по городу. Фокус собрал информацию о вечернем обстреле региона.

Около 21:00 часов в Telegram-канале Воздушных сил Украины сообщили о пусках россиянами управляемых авиабомб (КАБ) в направлении Запорожья. Также об опасности сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Через несколько минут раздались взрывы.

Скриншот | сообщение ОВА

Председатель ОВА сообщил, что россияне атакуют один из населенных пунктов в области. Впоследствии он добавил, что в результате атаки в нескольких поселках возникли проблемы с электроснабжением.

"Из-за вражеских ударов по области в некоторых поселках проблемы с электроснабжением. Специалисты возьмутся за ликвидацию последствий, как только позволит ситуация с безопасностью", — отметил Федоров.

Около 21:40 прозвучали повторные взрывы в области. В ОВА сообщили о пожаре в Запорожском районе и уточнили, что несколько населенных пунктов региона остались без электроснабжения в результате ударов.

Также Федоров показал первые последствия вечернего обстрела россиян.

ОВА | последствия обстрела Запорожского района ОВА | последствия обстрела Запорожского района

По словам главы ОВА, на место для ликвидации пожара прибыли оперативные службы. Взрывной волной и обломками повреждены несколько частных жилых домов в одном из населенных пунктов.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Перед этим, около 20:30 часов, Федоров сообщил в своем Telegram-канале о том, что возросло количество пострадавших в результате вчерашнего обстрела города: всего 16 человек.

"За медицинской помощью обратились еще двое пострадавших — 18-летний парень и 52-летняя женщина", — отметил он.

Напомним, вчера россияне массированно атаковали Запорожье ударными дронами, в результате чего погибли три человека.

Впоследствии из-под завалов спасатели в Запорожье смогли достать черепаху. Животное оказалось под обломками здания из-за массированной атаки и смогло выжить.