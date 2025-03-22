Обстрел Запорожья: количество пострадавших и погибших возросло, детали (фото, видео)

Из-за вражеского обстрела Запорожья есть погибшие и раненые, среди них — дети: самому маленькому пострадавшему всего девять месяцев.

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Вечером 21 марта российская армия массированно атаковала город Запорожье ударными дронами-камикадзе: всего более 10 ударов совершил враг по городу, из-за чего произошло возгорание жилых домов, частных авто, объектов социальной инфраструктуры и тому подобное. Также пострадали люди: известно как минимум о трех погибших и двенадцати раненых, среди них есть дети. Фокус собрал информацию о российской атаке по городу.

Воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БпЛА в области объявили еще около 18:30 часов.

Ближе к 21:00 часам ударные дроны долетели до областного центра, где прозвучала серия взрывов. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что работает противовоздушная оборона.

Вскоре Федоров сообщил о первых последствиях вражеской атаки. По его словам, сначала известно было о трех пострадавших.

Скриншот | сообщение Федорова

Впоследствии количество пострадавших возросло до пяти. Параллельно враг атаковал прифронтовые территории Запорожского района с бортов тактической авиации, как сообщали в ОВА. Также в ведомстве показали первые фото последствий атаки по городу.

Запорожская ОВА Запорожская ОВА

Оперативные службы продолжают работу. По словам Федорова, люди обращаются к медикам за помощью с ожогами, минно-взрывными травмами, контузией.

"Одна женщина в крайне тяжелом состоянии. Шесть человек в состоянии средней тяжести. Всего к врачам обратились уже девять раненых", — сообщил председатель Запорожской ОГА.

Также в ведомстве отметили, что обстрел унес жизни двух местных жителей. Среди них ребенок, 14-летняя девочка. Также есть пострадавший младенец, которому всего девять месяцев.

Спасатели и медики работают на месте: ликвидация последствий вражеского обстрела продолжается. В ГСЧС сообщили, что к этому привлечено всего 63 спасателей и 16 единиц техники.

Обновлено: около 01:10 в ГСЧС сообщили, что поисково-спасательные работы завершены: количество погибших возросло до трех.

Напомним, вечером 21 марта россияне также атаковали "Шахедами" столицу. Там прогремела серия взрывов, в одном из районов города поднялся пожар.

Также ранее стало известно, что российская армия изменила тактику и начала бить по украинским городам большим количеством вооружения. В частности под такой атакой 20 марта оказался город Кропивницкий.