РФ атаковала Кропивницкий "шахедами": город в огне, разбомблены жилые дома, детали
"Укрзалізниця" изменила движение поездов из-за обстрела Кропивницкого. В городе прозвучали около 30 мощных взрывов, атака продолжалась около двух часов подряд.
В ночь на 20 марта российские оккупационные войска массированно атаковали дронами Кропивницкий. Об этом сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
"Враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом Новониколаевка, Балашовка", — написал Райкович.
Он попросил жителей города не паниковать и находиться в безопасных местах.
Корреспондент Фокуса сообщила, что взрывы в Кропивницком раздавались один за другим. Люди боялись выходить из собственных домов. По разным подсчетам в городе прозвучало более 30 взрывов.
В то же время в местных телеграмм-каналах публикуют видео с последствиями российской атаки.
"В городе много пожаров гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщениях местных пабликов.
"Укрзалізниця" изменила движение поездов из-за обстрела Кропивницкого
"В результате вечерних обстрелов Кировоградщины имеем повреждения инфраструктуры", — заявили в "Укрзалізнице"
Из соображений безопасности перевозчик изменил маршрут движения для ряда поездов:
- №53 Днепр — Одесса;
- №92/60 Одесса — Харьков/Краматорск;
- №7 Харьков — Одесса;
- №128 Львов — Запорожье;
- №52 Одесса — Запорожье.
"Движение по обходному маршруту приведет к задержке не менее 3 часов, за что мы заранее приносим извинения. При этом ни один рейс дальнего сообщения мы не отменяем, а до станций на Кировоградщине, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезем утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами", — отметили в компании.
Там также сообщили, что рейс №790 Кропивницкий-Киев по причинам безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры.
"Точное время отправки, прогнозные сроки восстановительных работ и маршруты утренних поездов мы сообщим дополнительно", — отметили в "Укрзалізнице".
На момент публикации материала информации о пострадавших в результате вражеской атаки не было.
Напомним, 18 марта обломки дрона ВС РФ упали во дворе киевской школы.
В ночь на 16 марта ВС РФ нанесли удар "шахедами" по Чернигову.