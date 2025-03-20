РФ атаковала Кропивницкий "шахедами": город в огне, разбомблены жилые дома, детали

"Укрзалізниця" изменила движение поездов из-за обстрела Кропивницкого. В городе прозвучали около 30 мощных взрывов, атака продолжалась около двух часов подряд.

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В ночь на 20 марта российские оккупационные войска массированно атаковали дронами Кропивницкий. Об этом сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом Новониколаевка, Балашовка", — написал Райкович.

Он попросил жителей города не паниковать и находиться в безопасных местах.

Корреспондент Фокуса сообщила, что взрывы в Кропивницком раздавались один за другим. Люди боялись выходить из собственных домов. По разным подсчетам в городе прозвучало более 30 взрывов.

В то же время в местных телеграмм-каналах публикуют видео с последствиями российской атаки.

"В городе много пожаров гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщениях местных пабликов.

"Укрзалізниця" изменила движение поездов из-за обстрела Кропивницкого

"В результате вечерних обстрелов Кировоградщины имеем повреждения инфраструктуры", — заявили в "Укрзалізнице"

Из соображений безопасности перевозчик изменил маршрут движения для ряда поездов:

№53 Днепр — Одесса;

№92/60 Одесса — Харьков/Краматорск;

№7 Харьков — Одесса;

№128 Львов — Запорожье;

№52 Одесса — Запорожье.

"Движение по обходному маршруту приведет к задержке не менее 3 часов, за что мы заранее приносим извинения. При этом ни один рейс дальнего сообщения мы не отменяем, а до станций на Кировоградщине, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезем утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами", — отметили в компании.

Там также сообщили, что рейс №790 Кропивницкий-Киев по причинам безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры.

"Точное время отправки, прогнозные сроки восстановительных работ и маршруты утренних поездов мы сообщим дополнительно", — отметили в "Укрзалізнице".

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате вражеской атаки не было.

Напомним, 18 марта обломки дрона ВС РФ упали во дворе киевской школы.

В ночь на 16 марта ВС РФ нанесли удар "шахедами" по Чернигову.