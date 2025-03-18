Обломки дрона ВС РФ упали во дворе 23-й школы: произошел пожар (фото)

Падение обломков ударного БПЛА вызвало пожар в школьном дворе, ученики в этот момент были в укрытии. Движение по улице Путивльская перекрыли, на месте работают пиротехники, рассказал глава КГВА Тимур Ткаченко.

Related video

Российская армия утром 18 марта атаковала Киев ударными беспилотниками. Во время сигнала воздушной тревоги украинские силы ПВО сбили дрон, его обломки упали на территории школы в Деснянском районе, написал в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

Экстренные службы, по сведениям градоначальника, направляются к месту происшествия. Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко уточнил, что объект находится на улице Путивльская.

Обломки БПЛА упали на территории школы в Деснянском районе Киева

Обломки дрона ВС РФ упали во дворе школы № 23: все подробности

СМИ пишут, что обломки упали во дворе специализированной школы №23, в которой есть первый и единственный в Украине театральный класс.

Произошло возгорание на открытой местности. Ученики в момент инцидента были в укрытии, информация о повреждениях и пострадавших уточняется, заявил глава КГВА.

Позже Ткаченко отметил, что возгорание удалось ликвидировать и далее на месте будут работать пиротехники. Движение по улице перекрыто, сообщил канал "Киев24".

Пиротехники работают на месте взрыва

Командование Воздушных сил ВСУ сообщало, что с вечера 17 марта ВС РФ атаковали территорию Украины 137 ударными БПЛА "Шахед" и разными дронами-имитаторами по направлениям Шаталово, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Всего удалось уничтожить 63 вражеских дрона в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Локационно были потеряны 64 вражеских БПЛА-имитатора.

Напомним, в ночь на 17 марта ВС РФ запустили по Украине 174 ударных дрона и различные беспилотники-имитаторы. Возле Киева зафиксировали 37 российских БПЛА.

Фокус уже писал об атаке украинскими дронами по территории РФ в ночь с 10 на 11 марта. Конструктивно они напоминали иранские "Шахеды".