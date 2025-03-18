Уламки дрона ЗС РФ впали у дворі київської школи: сталася пожежа (фото)

Падіння уламків ударного БпЛА спричинило пожежу в шкільному дворі, учні в цей момент були в укритті. Рух вулицею Путивльська перекрили, на місці працюють піротехніки, розповів голова КМВА Тимур Ткаченко.

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Російська армія вранці 18 березня атакувала Київ ударними безпілотниками. Під час сигналу повітряної тривоги українські сили ППО збили дрон, його уламки впали на території школи в Деснянському районі, написав у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

Екстрені служби, за даними градоначальника, прямують до місця події. Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко уточнив, що об'єкт розташований на вулиці Путивльська.

Уламки БпЛА впали на території школи в Деснянському районі Києва

Уламки дрона ЗС РФ упали на подвір'ї школи № 23: усі подробиці

ЗМІ пишуть, що уламки впали у дворі спеціалізованої школи №23, у якій є перший і єдиний в Україні театральний клас.

Сталося загоряння на відкритій місцевості. Учні в момент інциденту були в укритті, інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється, заявив глава КМВА.

Пізніше Ткаченко зазначив, що загоряння вдалося ліквідувати і далі на місці працюватимуть піротехніки. Рух вулицею перекрито, повідомив канал "Київ24".

Піротехніки працюють на місці вибуху

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, що з вечора 17 березня ЗС РФ атакували територію України 137 ударними БпЛА "Шахед" і різними дронами-імітаторами в напрямках Шаталове, Курськ, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Загалом вдалося знищити 63 ворожі дрони в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Локаційно було втрачено 64 ворожі БпЛА-імітатори.

Нагадаємо, в ніч на 17 березня ЗС РФ запустили по Україні 174 ударні дрони та різні безпілотники-імітатори. Біля Києва зафіксували 37 російських БпЛА.

Фокус уже писав про атаку українськими дронами території РФ у ніч з 10 на 11 березня. Конструктивно вони нагадували іранські "Шахеди".