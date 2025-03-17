Росіяни вночі атакували Україну понад 170 дронами: є постраждалі та руйнування (фото)

В Одеській області під час російської атаки пошкоджена енергетична інфраструктура, без світла лишилися 500 абонентів.

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Під час обстрілу України в ніч на 17 березня росіяни запустили 174 ударних безпілотних літальних апарати типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Станом на 9:00 було підтверджено збиття 90 дронів, 70 БПЛА-імітаторів були локаційно втрачені. Від обстрілів постраждали Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Сумська, Чернігівська та Київська області, повідомили в пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України

Одеська область

Під час нічного обстрілу в Одеському районі були пошкоджені дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин і легкова автівка. Одна людина отримала травми, їй надали медичну допомогу, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Пошкоджень зазнала також енергетична інфраструктура, без електроенергії в передмісті Одеси залишилися близько 500 абонентів.

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій також повідомили про одну постраждалу людини внаслідок російської атаки на Одеську область. Внаслідок ударів сталася пожежа у складській будівлі, також горіли магазин і легковий автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу.

Рятувальники ліквідували пожежу в Одеській області після нічного обстрілу України Фото: ДСНС

Київська область

У столиці повітряну тривогу через загрозу БПЛА було оголошено о 0:29 17 березня. Пресслужба Київської міської військової адміністрації повідомляла про роботу протиповітряної оборони.

Протягом ночі до 8:00 біля столиці зафіксували 37 російських дронів. Із них 25 знищили засоби ППО, решта були локаційно втрачені чи залишили повітряний простір, відзвітували в КМВА. Інформації про пошкодження чи постраждалих у столиці від падіння уламків немає. Загалом повітряна тривога у Києві тривала протягом 2 годин 28 хвилин — з 00:29 до 02:58.

У пресслужбі Київської обласної військової адміністрації також повідомили про збиття ворожих цілей над областю. За даними Київської ОВА, постраждалих серед населення та влучань в об'єкти критичної інфраструктури не було.

Через атаку російського дрона було пошкоджено скло у квартирі та під'їзді п'ятиповерхового житлового будинку у Білоцерківському районі. Також рятувальники ліквідували загоряння трави на площі 0,5 га.

Харківська область

В селі Кам'яна Яруга Чугуївського району Харківської області о 3:20 17 березня російський БПЛА влучив у цивільне підприємство, розгорілася пожежа. Вогонь охопив 1 000 кв. м, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Дніпропетровська область

Пресслужба Дніпропетровської обласної військової адміністрації із посиланням на дані Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. повідомили про збиття 15 російських безпілотників у ніч на 17 березня.

"Внаслідок атаки інфраструктура понівечена у Павлоградському районі. А ще – у Синельниківському. Там також побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто", — повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Наслідки атаки російських БПЛА в Дніпропетровській області Фото: Дніпропетровська ОДА Російські безпілотники завдали руйнувань у Дніпропетровській області Фото: Дніпропетровська ОДА

Сумська область

Голова Сумської ОВА Ігор Кальченко повідомив, що над Сумською областю в ніч на 17 березня українські зенітники збили 12 ворожих "Шахедів". Також він зазначив, що всього з початку року в області ліквідували 722 російських БПЛА.

Про постраждалих не повідомлялося.

Нагадаємо, в ніч на 16 березня росіяни атакували ударними безпілотниками Чернігів, влучання зафіксували у двох районах міста. У багатоповерховому будинку було завалено 2 квартири, рятувальники евакуювали літню жінку.

В ніч на 15 березня окупанти запустили по Україні майже 180 БПЛА. Під атакою були Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Сумська, Чернігівська та Київська області.