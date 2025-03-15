Росіяни запустили по Україні майже 180 БПЛА: всі наслідки нічної атаки (фото)

Силами ППО було збито 130 безпілотників. Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

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У ніч на 15 березня росіяни атакували українські міста двома балістичними ракетами Іскандер-М та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Під час відбиття повітряного нападу було збито 130-ти ударних БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. При цьому 38 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачені.

Дніпропетровська область

Як повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак, через ракетну атаку у Кривому Розі зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу.

Також пошкоджена інфраструктура, понад півтора десятка багатоквартирних та 10 приватних будинків, 2 навчальні та спортивний заклади. Побиті магазини, аптека, салон краси, кав'ярня, авто.

Постраждало 14 людей, серед них дві дитини, хлопці 2 та 15 років. Поранені отримали черепно-мозкові травми, забої, різані рани.

Внаслідок атаки безпілотниками на Синельниківщині та у Павлоградському районі понівечена інфраструктура. Загиблих і поранених немає.

Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників.

Харківська область

У Богодухові вночі ворожий безпілотник "Герань-2" влучив в нежитлову будівлю. Також, за інформацією глави ОВА Олега Синєгубова, сталося влучання 2 БПЛА в дах будівлі навчального закладу, в наслідок чого виникло загоряння даху на площі 500 м.кв.

Попередньо пошкоджено 18 приватних домоволодінь, 5 шкільних автобусів. Постраждали три жінки 72, 76, 56 та 1 чоловік 53 років, які отримали гостру реакцію на стрес.

У ДСНС додали, що ворог двічі завдавав ударів по Богодухову, внаслідок чого постраждав місцевий ліцей, пошкоджені 18 будинків, 5 шкільних автобусів та пожежний автомобіль.

Одеська область

Як повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, в Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей.

В Одесі внаслідок вибухової хвилі 61-річна жінка отримала травми обличчя уламками скла та була госпіталізована до лікарні.

Також внаслідок атаки на Чорноморськ поранення отримав 53-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середнього ступеня важкості до медзакладу.

У Чорноморську газо- водо- та теплопостачання працюють у штатному режимі. Завдяки оперативній роботі енергетиків у місті було відновлено електропостачання.

Сумська область

Вночі росіяни здійснили масовану атаку із застосуванням БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури міста Суми, повідомили в ОВА.

Загалом у місті пролунало 11 вибухів.

Внаслідок масованої атаки БПЛА у Сумській громаді пошкоджено 2 багатоквартирних будинки.

У небі над Сумщиною українські зенітники збили 22 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Чернігівська область

У Чернігові дрон влучив біля дев'ятиповерхової житлової будівлі, повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський.

Вибухом пошкоджена 51 квартира та 6 приватних будинків, уточнив він. Пожежею, яка виникла на стоянці, знищено 2 автомобілі, а 18 авто пошкоджено вибуховою хвилею. Постраждалих немає.

Київська область

Повітряна тривога в столиці вночі не оголошувалось, проте на підступах до столиці було зафіксовано 21 ворожий БпЛА, поінформували у КМВА.

13 дронів було знищено засобами ППО, решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Натомість в Білоцерківському районі в наслідок ворожої атаки пошкоджено 7 приватних будинків. В будівлях вибиті вікна.

Як повідомили в ОВА, в області працювали сили ППО й влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.

У ДТЕК своєю чергою повідомили, що РФ масовано атакувала у Дніпропетровській та Одеській областях енергетичні обʼєкти, внаслідок чого суттєве пошкодження отримало обладнання й без світла залишилась частина жителів.

Нагадаємо, що уночі 15 березня українські дрони атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області.