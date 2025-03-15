Росіяни запустили по Україні майже 180 БПЛА: всі наслідки нічної атаки (фото)
Силами ППО було збито 130 безпілотників. Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.
У ніч на 15 березня росіяни атакували українські міста двома балістичними ракетами Іскандер-М та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Під час відбиття повітряного нападу було збито 130-ти ударних БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. При цьому 38 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачені.
Дніпропетровська область
Як повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак, через ракетну атаку у Кривому Розі зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу.
Також пошкоджена інфраструктура, понад півтора десятка багатоквартирних та 10 приватних будинків, 2 навчальні та спортивний заклади. Побиті магазини, аптека, салон краси, кав'ярня, авто.
Постраждало 14 людей, серед них дві дитини, хлопці 2 та 15 років. Поранені отримали черепно-мозкові травми, забої, різані рани.
Внаслідок атаки безпілотниками на Синельниківщині та у Павлоградському районі понівечена інфраструктура. Загиблих і поранених немає.
Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників.
Харківська область
У Богодухові вночі ворожий безпілотник "Герань-2" влучив в нежитлову будівлю. Також, за інформацією глави ОВА Олега Синєгубова, сталося влучання 2 БПЛА в дах будівлі навчального закладу, в наслідок чого виникло загоряння даху на площі 500 м.кв.
Попередньо пошкоджено 18 приватних домоволодінь, 5 шкільних автобусів. Постраждали три жінки 72, 76, 56 та 1 чоловік 53 років, які отримали гостру реакцію на стрес.
У ДСНС додали, що ворог двічі завдавав ударів по Богодухову, внаслідок чого постраждав місцевий ліцей, пошкоджені 18 будинків, 5 шкільних автобусів та пожежний автомобіль.
Одеська область
Як повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, в Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей.
В Одесі внаслідок вибухової хвилі 61-річна жінка отримала травми обличчя уламками скла та була госпіталізована до лікарні.
Також внаслідок атаки на Чорноморськ поранення отримав 53-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середнього ступеня важкості до медзакладу.
У Чорноморську газо- водо- та теплопостачання працюють у штатному режимі. Завдяки оперативній роботі енергетиків у місті було відновлено електропостачання.
Сумська область
Вночі росіяни здійснили масовану атаку із застосуванням БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури міста Суми, повідомили в ОВА.
Загалом у місті пролунало 11 вибухів.
Внаслідок масованої атаки БПЛА у Сумській громаді пошкоджено 2 багатоквартирних будинки.
У небі над Сумщиною українські зенітники збили 22 ворожих БпЛА типу "Шахед".
Чернігівська область
У Чернігові дрон влучив біля дев'ятиповерхової житлової будівлі, повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський.
Вибухом пошкоджена 51 квартира та 6 приватних будинків, уточнив він. Пожежею, яка виникла на стоянці, знищено 2 автомобілі, а 18 авто пошкоджено вибуховою хвилею. Постраждалих немає.
Київська область
Повітряна тривога в столиці вночі не оголошувалось, проте на підступах до столиці було зафіксовано 21 ворожий БпЛА, поінформували у КМВА.
13 дронів було знищено засобами ППО, решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір.
Натомість в Білоцерківському районі в наслідок ворожої атаки пошкоджено 7 приватних будинків. В будівлях вибиті вікна.
Як повідомили в ОВА, в області працювали сили ППО й влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.
У ДТЕК своєю чергою повідомили, що РФ масовано атакувала у Дніпропетровській та Одеській областях енергетичні обʼєкти, внаслідок чого суттєве пошкодження отримало обладнання й без світла залишилась частина жителів.
Нагадаємо, що уночі 15 березня українські дрони атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області.