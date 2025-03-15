ЗС РФ атакують Україну "Шахедами": під ударом енергетичні об'єкти, що відомо

У регіонах пролунали вибухи, зафіксовані влучання ворожих дронів. Також внаслідок атаки зафіксоване повне знеструмлення одного із міст.

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Увечері 14 березня та після опівночі російська армія атакує українські регіони ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибухи пролунали у різних містах, працює протиповітряна оборона. Вкотре ворог намагається завдати шкоди українській енергетиці. Фокус зібрав інформацію про дронову атаку по Україні сьогодні.

Одеська область

Близько 21:15 години Повітряні сили України повідомили про загрозу ударних дронів для Одеської області. "Шахеди" рухалися із Чорного моря у напрямку обласного центру.

Невдовзі в Одесі та Чорноморську пролунала серія вибухів.

Голова Одеської військової обласної адміністрації Олег Кіпер повідомив у своєму Telegram-каналі, що внаслідок атаки по регіону зафіксоване цілковите знеструмлення міста Чорноморськ.

"Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, повністю знеструмлене місто Чорноморськ", — написав очільник ОВА.

Він додав, що у місті розгортаються пункти незламності, а оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу. Про загиблих чи постраждалих внаслідок ударів по Одесі та Чорноморську поки що інформації немає.

Сумська область

Також увечері 14 березня росіяни атакували ударними дронами Суми. Під атакою опинилася критична інфраструктура міста.

"Ворог здійснює масовану атаку із застосуванням БпЛА на об'єкти критичної інфраструктури міста Суми", — повідомили в ОВА.

У мерії зазначили, що внаслідок російської атаки по місту зафіксовані перебої з електропостачанням. Громадян також попередили про ймовірні проблеми із водою.

Крім того, вибухи пролунали і у Києві та області. Попередньо, працювала протиповітряна оборона по ворожих дронах, що рухалися з північно-східного напрямку.

Близько 00:50 години 15 березня знову пролунали вибухи на Одещині: область атакували нові групи ворожих безпілотників із Чорного моря.

Наразі ворожа атака "Шахедів" по Україні триває, повітряну тривогу оголошено у низці областей.

Скріншот | мапа повітряних тривог

Нагадаємо, увечері 14 березня росіяни атакували Кривий Ріг балістичними ракетами, під ударом були цивільні об'єкти.

Уночі 12 березня стало відомо, що росіяни обстріляли Одеський морський порт.