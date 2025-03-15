ЗС РФ атакували Кривий Ріг балістичними ракетами: ворог вдарив по житловому кварталу, деталі (фото)

Через вечірню атаку по цивільних об'єктах у Кривому Розі є поранені, серед них — діти 2 та 15 років. Під атакою також опининився місцевий караоке-ресторан.

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Увечері 14 березня російська армія запустила дві балістичні ракети по Кривому Рогу: під ударом опинився житловий квартал, де зафіксовані влучання по цивільних об'єктах. Місцева влада повідомляє про поранених, а також про руйнування на місці удару. Фокус зібрав інформацію щодо атаки РФ по місту.

Близько 20:00 години Повітряні сили України повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння із південно-східного напрямку. У низці областей оголосили повітряну тривогу, зокрема у Дніпропетровській.

Через кілька хвилин зафіксували рух швидкісних цілей у напрямку Кривому Рогу, де невдовзі пролунали вибухи.

Місцеві канали повідомили, що ворог завдав удару по житлових будинках та караоке ресторану. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що під атакою були також об'єкти бізнесу у місті.

Скріншот | допис ОВА

Також у багатоповерхівках вибило вікна та побило автівки, зайнялася пожежа, яку вогнеборцям вдалося приборкати. Місцеве видання "Свої" повідомило, що у Саксаганському та Металургійному району міста зникло електропостачання після атаки.

Наслідки ворожого обстрілу показали у Telegram-каналі ДСНС України.

ДСНС ДСНС

Близько 22:40 голова ОВА також повідомив про те, що внаслідок атаки Росії по місту є щонайменше 12 постраждалих. Серед них діти: два хлопчики віком 2 та 15 років, зазначив Лисак. Також він додав фотографії, на яких видно наслідки ворожого обстрілу.

Також місцеве видання повідомило згодом про те, що внаслідок атаки по місту немає загиблих, четверо поранених перебувають у лікарні, серед них один чоловік у важкому стані. За попередньою інформацією, пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. У кількох місцях аварійно-рятувальну роботу ДСНС завершили, всю ніч у місті працюватимуть штаби допомоги.

Нагадаємо, росіяни атакували ударними дронами Харків уночі проти 14 березня. У місті було зафіксовано чотири влучання у різних районах.

13 березня оперативним службам вдалося врятувати жінку, яка майже добу пробула під завалами внаслідок атаки РФ по Донецькій області.