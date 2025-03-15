ВС РФ атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами: враг ударил по жилому кварталу, детали (фото)

Из-за вечерней атаки по гражданским объектам в Кривом Роге есть раненые, среди них — дети 2 и 15 лет. Под атакой также оказался местный караоке-ресторан.

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Вечером 14 марта российская армия запустила две баллистические ракеты по Кривому Рогу: под ударом оказался жилой квартал, где зафиксированы попадания по гражданским объектам. Местные власти сообщают о раненых, а также о разрушениях на месте удара. Фокус собрал информацию об атаке РФ по городу.

Около 20:00 часов Воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юго-восточного направления. В ряде областей объявили воздушную тревогу, в частности в Днепропетровской.

Через несколько минут зафиксировали движение скоростных целей в направлении Кривого Рога, где вскоре раздались взрывы.

Местные каналы сообщили, что враг нанес удар по жилым домам и караоке ресторану. Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отметил, что под атакой были также объекты бизнеса в городе.

Скриншот | сообщение ОВА

Также в многоэтажках выбило окна и побило машины, загорелся пожар, который пожарным удалось укротить. Местное издание "Свои" сообщило, что в Саксаганском и Металлургическом районе города исчезло электроснабжение после атаки.

Последствия вражеского обстрела показали в Telegram-канале ГСЧС Украины.

ГСЧС ГСЧС

Около 22:40 глава ОВА также сообщил о том, что в результате атаки России по городу есть по меньшей мере 12 пострадавших. Среди них дети: два мальчика в возрасте 2 и 15 лет, отметил Лысак. Также он добавил фотографии, на которых видны последствия вражеского обстрела.

Также местное издание сообщило впоследствии о том, что в результате атаки по городу нет погибших, четверо раненых находятся в больнице, среди них один человек в тяжелом состоянии. По предварительной информации, повреждены по меньшей мере 15 жилых домов. В нескольких местах аварийно-спасательную работу ГСЧС завершили, всю ночь в городе будут работать штабы помощи.

Напомним, россияне атаковали ударными дронами Харьков в ночь на 14 марта. В городе было зафиксировано четыре попадания в разных районах.

13 марта оперативным службам удалось спасти женщину, которая почти сутки пробыла под завалами в результате атаки РФ по Донецкой области.