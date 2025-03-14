ВС РФ массированно атаковали Харьков дронами: в результате ударов есть пострадавшие, что известно (фото)

Россияне массированно атаковали Харьков, в городе зафиксировано четыре попадания в разных районах. Самому младшему пострадавшему — 11 месяцев.

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Вечером 13 марта российская армия нанесла массированную атаку ударными дронами-камикадзе типа "Герань-2" (предварительно) по Харькову. Взрывы прогремели в нескольких районах города, в частности в Основянском, где россияне попали по транспортному инфраструктурному предприятию и складскому помещению, в результате чего загорелся пожар. Фокус собрал информацию об атаке по городу.

Около 20:00 часов Telegram-канал Воздушных сил Украины сообщил об угрозе ударных БпЛА в Харьковской области. Беспилотники зафиксировали в центральной части области, они держали юго-западный курс, а около 20:30 часов дрон подлетел к областному центру.

Через несколько минут в городе прогремели взрывы.

По информации Харьковской областной прокуратуры, четыре попадания зафиксированы в трех районах города: два — в Основянском районе, одно — в Новобаварском и еще одно — в Немышлянском.

По сообщению городского головы, в Харькове всего семь пострадавших в результате атаки. В областной прокуратуре уточнили, что пострадавшие получили острую реакцию на стресс. Там отмечают, что все пострадавшие из Основянского района.

"Самому младшему мальчику — 11 месяцев, и самой старшей девочке — 8 лет", — сообщают в ведомстве.

Также в прокуратуре отметили, что в Основянском районе города зафиксированы пожары в результате попадания беспилотников. Россияне обстреляли транспортное предприятие и складское помещение, оперативные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

В Новобаварском и Немышлянском районах города российские дроны попали по открытым местностям. О пострадавших или разрушениях здесь пока не сообщается.

Предварительно, Харьков атаковали не "Шахедами", а другими ударными дронами.

"По предварительной информации, враг использовал "Герань-2"", — отмечают в прокуратуре.

Напоминаем, 12 марта россияне атаковали украинские города "Шахедами". В результате атаки зафиксированы разрушения в Днепре, Харькове и Сумах. Детали сообщал Фокус.

Вчера, 13 марта, оперативным службам в Донецкой области удалось спасти женщину, которая находилась под завалами почти сутки.