РФ атаковала "шахедами" Днепр, Харьков и Сумы: во всех городах есть разрушения, детали (фото)

В Днепре разрушены здания детского сада и школы. В Харькове "шахед" упал между жилых домов.

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В ночь с 11 на 12 марта российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотниками по украинским городам, в результате чего в Харькове, Сумах и Днепре зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Фокус рассказывает, что известно о ночной российской атаке.

Удар по Днепру

Около полуночи председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки вражеских дронов на Днепр в городе возникло несколько пожаров.

"По предварительной информации в области сбито 12 беспилотников из 20. Однако без убытков, к сожалению, не обошлось", — отметил Лысак.

Впоследствии он уточнил, что в Днепре повреждены около 10 частных домов, а также побиты окна в детсаду и школе.

"Шахед" упал между частных домов в Харькове

В 23:00 взрыв прогремел в Харькове, а уже через два часа мэр города Игорь Терехов сообщил, что "Шахед" попал между частными домами.

"Повреждены несколько дворов. Пожаров нет. На данную минуту, к счастью, без жертв и пострадавших", — написал Терехов.

Впоследствии он подчеркнул, что на месте падения "Шахеда" — один человек с острой реакцией на стресс, которому оказывают медицинскую помощь.

Дроны атаковали складские помещения в Сумах

После полуночи Национальная полиция Сумской области сообщила, что ночью российский беспилотник попал в складские помещения.

"Ночью российские войска атаковали областной центр, направив беспилотник на складские помещения на окраине города. В результате удара произошло возгорание", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Сумам

В полиции уточнили, что на месте происшествия работают экстренные службы, в частности спасатели, взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции.

"Правоохранители осуществляют документирование военного преступления, фиксируя масштабы разрушений и собирая доказательства преступных действий российской армии", — отметили правоохранители.

Отметим, что сам взрыв в Сумах прогремел в половине 12 ночи.

Напомним, вечером 11 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесскому морскому порту, в результате которого погибли четыре человека.

К вечеру 8 марта ВС РФ нанесли удар по критической инфраструктуре Запорожья, в результате чего в городе возникли проблемы с подачей газа и тепла.