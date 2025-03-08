ВС РФ ударили по критической инфраструктуре Запорожья: в городе перебои с подачей газа и тепла

В Запорожье прогремело по меньшей мере 10 взрывов. В Сумах "шахед" упал в жилом квартале города.

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Вечером 8 марта российские оккупационные войска нанесли удар по критической инфраструктуре Запорожья, в результате чего в городе возникли проблемы с подачей газа и тепла. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне нанесли удары по Запорожью и области. В результате вражеского обстрела возник пожар", — написал Федоров в 21:25.

Впоследствии он уточнил, что в городе прогремели по меньшей мере 10 взрывов и предупредил, что существует угроза применения россиянами управляемых авиационных бомб.

А уже через час Федоров отметил, что ВС РФ атаковали критическую инфраструктуру Запорожья.

"Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла. Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий", — подчеркнул Федоров.

Отметим, что о вражеской атаке отчитались также в Сумской областной военной администрации.

"8 марта около 22 часов произошло падение вражеского БПЛА в жилом квартале города Сумы", — отметили в пресс-службе Сумской ОГА.

В результате падения обломков вспыхнул пожар.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки как в Запорожье, так и в Сумах не было.

Напомним, поздно вечером 7 марта ВС РФ обстреляли жилые дома города Доброполье в Донецкой области.

Ночью 7 марта россияне нанесли комбинированный ракетный обстрел по Украине баллистикой и крылатыми ракетами типа "Калибр".