ВС РФ обстреляли Украину крылатыми ракетами и баллистикой: в ряде областей прогремели взрывы, что известно

Российская армия атаковала украинские области крылатыми ракетами, параллельно в нескольких областях ВС РФ применили баллистическое вооружение.

Related video

Под утро 7 марта российская армия продолжала обстрел Украины, который начался перед 04:00 часов с атакой крылатыми ракетами типа "Калибр". Взрывы прогремели в Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях. Враг снова пытался атаковать украинскую энергетическую систему, в частности объекты газовой инфраструктуры. Фокус собрал информацию, известную на данный момент, о продолжении ракетной атаки по Украине сегодня утром.

Около 05:30 часов в воздушное пространство Украины вошли крылатые ракеты типа Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС, о взлете которых сообщали мониторинговые каналы перед этим.

Вскоре прогремели взрывы в Днепропетровской области, в частности в областном центре.

Крылатые ракеты двигались в направлении Полтавской области. Мониторинговые каналы предупреждали о большом количестве ракет, враг нанес комбинированный удар по региону, одновременно атакуя регион баллистическим вооружением.

Взрывы прогремели в частности в районе Миргорода, куда россияне направили более 10 крылатых ракет.

Вскоре часть крылатых ракет изменила направление в сторону западных регионов. Мониторинговые каналы сообщали о движении ракет через Винницкую область, где раздались взрывы.

Через Винницкую область крылатые ракеты двигались в направлении Хмельницкой области. Там также прозвучал ряд взрывов, работала противовоздушная оборона по вражеским целям.

Из Хмельницкой области ракеты добрались до Тернопольщины, где атаковали областной центр.

Воздушная тревога по всей Украине продолжается около с 04:00 часов. Сначала россияне атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Калибр". Параллельно угроза для украинских регионов продолжается, в воздушном пространстве фиксируют движение ударных беспилотников типа "Шахед".

Напомним, перед этим ночью россияне обстреляли Украину ракетами типа "Калибр" и баллистическим вооружением. Взрывы прогремели в ряде областей, в частности под ударом были Полтавщина, Сумщина и Тернопольщина.

Вечером 6 марта российская армия обстреляла "Шахедами" Одессу. Под атаку попал энергетический объект в пригороде, на месте попадания загорелся пожар.