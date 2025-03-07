РФ атаковала Одесскую область дронами: в результате ударов повреждена энергетическая инфраструктура (фото)

Вражеские "Шахеды" ударили по перемести Одессы. Несколько жилых домов получили повреждения, на месте загорелся пожар.

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Вечером 6 марта российская армия запустила по территории Украины ударные дроны-беспилотники. Вражеские БпЛА атакуют украинские регионы с разных направлений, группы "Шахедов" заходят в воздушное пространство через Сумскую, Харьковскую области и из акватории Черного моря, Воздушные силы предупреждают о движении БпЛА в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Киевской и Днепропетровской областях. Вечером под атакой также была Одесская область. Фокус собрал информацию о вражеском обстреле БпЛА по региону.

Около 21:20 часов в Telegram-канале Воздушных сил Украины сообщили об угрозе ударов вражеских беспилотников, которые двигались из акватории Черного моря. В области была объявлена воздушная тревога, мэр Одессы Геннадий Труханов призвал горожан быть в безопасных местах.

Вскоре в городе прогремели взрывы: ударные дроны ударили по пригороду областного центра. В Telegram-канале Одесской ОГА сообщили о первых последствиях вражеской атаки по области. Глава ОГА Олег Кипер написал, что в пригороде в результате ударов горят жилые дома. Под атаку также попали объекты энергетической инфраструктуры.

На место пожара прибыли оперативные службы. По информации Telegram-канала ГСЧС Украины, для ликвидации последствий террора привлечено 8 единиц техники и более 30 спасателей. Также в ведомстве показали, как спасатели тушат пожар в жилых домах.

Сейчас в результате удара по Одесской области пострадавших или погибших нет. Председатель ОГА сообщил, что последствия вражеской атаки выясняются.

"Информация о пострадавших уточняется", — написал Кипер.

Отметим, что Одесская область уже не первый день страдает от вражеских атак БпЛА. Враг не оставляет попыток навредить украинской энергетике, поэтому атакует одесские энергосистемы дронами. В частности россияне ударили по энергетике Одессы 4 марта, из-за чего в городе были введены аварийные отключения.

Напомним, вчера армия России ударила баллистическим вооружением по Кривому Рогу. В результате атаки пострадал местный отель, есть погибшие и десятки раненых. Фокус узнавал информацию о погибших из-за вражеского удара.