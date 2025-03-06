"Врачи буквально собирали по частям": что известно о погибших от ракеты РФ в Кривом Роге (фото)

Россия атаковала отель в Покровском районе. Его здание расположено среди жилых домов. Погибшие — местные жители.

Related video

5 марта вечером РФ атаковала баллистической ракетой отель в Кривом Роге. В результате атаки погибли 4 человека и 31 — получили ранения. Большинство жертв — гражданские граждане, проживающие возле объекта инфраструктуры. Об этом пишет криворожское издание "Свои".

Взрыв в Кривом Роге прогремел в 22:00 5 марта. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о запуске россиянами баллистики из оккупированного Крыма.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отметил, что войска РФ атаковали ракетой Кривой Рог, повреждена гражданская инфраструктура. Вероятно, под завалами могут быть люди.

Атакован отель в Кривом Роге

Впоследствии стало известно, что Россия атаковала отель на 44 квартале. Его здание расположено среди жилых домов. В результате атаки погибли четыре человека.

Шли с женой в магазин

Одним из погибших в результате ракетного удара стал 43-летний Сергей. По словам невестки, он вместе с женой вышел в магазин и во время удара был возле отеля.

"Врачи буквально собирали его по частям. К сожалению, сердце не выдержало. Все время супруги были в сознании, жена Сергея Ирина умоляла о помощи", — рассказали журналисты.

Ирина находится в тяжелом состоянии. Она потеряла ногу и имеет серьезные травмы головы. Также российская ракета повредила дом семьи и дом их сына военного.

Сергей и Ирина

Дождалась мужа с фронта и в тот же день погибла

Как пишет ТРК "Рудана", в результате российской атаки также погибла 48-летняя криворожанка Елена Симоненко. В тот день женщина дождалась мужа с фронта.

Елена работала бухгалтером на местном предприятии КЖРК. По словам родных, женщина в тот вечер была дома вместе с дочерью и мужем, который только что вернулся в отпуск с фронта. В результате мощного взрыва Елена погибла сразу.

Ее мужа с тяжелой травмой головы доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются медики.

Елена Симоненко

13-летнюю дочь Марию супругов пока приютили соседи. А пожилую маму Елены после трагедии забрала скорая — женщине стало плохо, когда она узнала о гибели дочери.

Шел от остановки с работы

Также вчера, 5 марта, россияне убили 53-летнего криворожанина Юрия Гусака. Мужчина только вернулся с работы, шел возле остановки, когда в него попали осколки от ракеты. Мужчина много лет проработал в Первомайском карьере Северного ГОКа. На предприятии опечалены гибелью Юрия Гусака.

"Погиб работник нашего ГОКа. Я не мог вчера в это поверить, потому что полчаса перед тем мы попрощались и Юрий поехал домой на автобусе. Затем он шел к остановке и погиб от удара. Мы 30 лет вместе работали вместе, начинали еще на Южном ГОКе. Это был хороший, трудолюбивый, безотказный человек. Сергей был профессионал своего дела, спокойный, позитивный и харизматичный. Никогда бы не подумал, что так резко и трагично оборвется его жизнь", — сказал машинист экскаватора, коллега погибшего Юрия Евгений Юдин.

Юрий Гусак

Напомним, что 17 января РФ атаковала ракетой учебное заведение в Кривом Роге. Среди погибших 20-летний Алексей и его 61-летняя бабушка Алена, которая вышла навстречу внуку после того, как в городе прогремел первый взрыв. Баллистическая атака продолжилась и второй удар по городу застал родных на улице, из-за чего оба погибли на месте.