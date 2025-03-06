"Лікарі буквально збирали по частинах": що відомо про загиблих від ракети РФ у Кривому Розі (фото)
Росія атакувала готель у Покровському районі. Його будівля розташована серед житлових будинків. Загиблі — місцеві жителі.
5 березня ввечері РФ атакувала балістичною ракетою готель в Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули 4 людей і 31 — отримали поранення. Більшість жертв — цивільні громадяни, які мешкають біля об'єкту інфраструктури. Про це пише криворізьке видання "Свої".
Вибух у Кривому Розі пролунав о 22:00 5 березня. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про запуск росіянами балістики з окупованого Криму.
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що війська РФ атакували ракетою Кривий Ріг, пошкоджена цивільна інфраструктура. Ймовірно, під завалами можуть бути люди.
Згодом стало відомо, що Росія атакувала готель на 44 кварталі. Його будівля розташована серед житлових будинків. Внаслідок атаки загинули чотири людини.
Йшли з дружиною до магазину
Одним із загиблих внаслідок ракетного удару став 43-річний Сергій. За словами невістки, він разом з дружиною вийшов до магазину і під час удару був біля готелю.
"Лікарі буквально збирали його по частинах. На жаль, серце не витримало. Весь час подружжя було при свідомості, дружина Сергія Ірина благала про допомогу", – розповіли журналісти.
Ірина перебуває у важкому стані. Вона втратила ногу і має серйозні травми голови. Також російська ракета пошкодила оселю родини та оселю їхнього сина військового.
Дочекалася чоловіка з фронту і в той же день загинула
Як пише ТРК "Рудана", внаслідок російської атаки також загинула 48-річна криворожанка Олена Симоненко. Того дня жінка дочекалась чоловіка з фронту.
Олена працювала бухгалтеркою на місцевому підприємстві КЗРК. За словами рідних, жінка того вечора була вдома разом з донькою і чоловіком, який щойно повернувся у відпустку з фронту. Внаслідок потужного вибуху Олена загинула одразу.
Її чоловіка з важкою травмою голови доправили до лікарні. Зараз за його життя борються медики.
13-річну доньку Марію подружжя поки що прихистили сусіди. А літню маму Олени після трагедії забрала швидка — жінці стало зле, коли вона дізналася про загибель дочки.
Йшов від зупинки з роботи
Також вчора, 5 березня, росіяни вбили 53-річного криворіжця Юрія Гусака. Чоловік тільки-но повернувся з роботи, йшов біля зупинки, коли в нього влучили уламки від ракети. Чоловік багато років пропрацював у Першотравневому кар’єрі Північного ГЗК. На підприємстві засмучені загибеллю Юрія Гусака.
"Загинув працівник нашого ГЗК. Я не міг учора в це повірити, бо пів години перед тим ми попрощалися і Юрій поїхав додому автобусом. Потім він ішов до зупинки і загинув від удару. Ми 30 років разом працювали разом, починали ще на Південному ГЗК. Це була гарна, працьовита, безвідмовна людина. Сергій був професіонал своєї справи, спокійний, позитивний і харизматичний. Ніколи б не подумав, що так різко й трагічно обірветься його життя", — сказав машиніст екскаватора, колега загиблого Юрія Євген Юдін.
Нагадаємо, що 17 січня РФ атакувала ракетою навчальний заклад в Кривому Розі. Серед загиблих 20-річний Олексій та його 61-річна бабуся Альона, яка вийшла назустріч онукові після того, як в місті пролунав перший вибух. Балістична атака продовжилася і другий удар по місту застав рідних на вулиці, через що обоє загинули на місці.