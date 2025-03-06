"Лікарі буквально збирали по частинах": що відомо про загиблих від ракети РФ у Кривому Розі (фото)

Росія атакувала готель у Покровському районі. Його будівля розташована серед житлових будинків. Загиблі — місцеві жителі.

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5 березня ввечері РФ атакувала балістичною ракетою готель в Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули 4 людей і 31 — отримали поранення. Більшість жертв — цивільні громадяни, які мешкають біля об'єкту інфраструктури. Про це пише криворізьке видання "Свої".

Вибух у Кривому Розі пролунав о 22:00 5 березня. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про запуск росіянами балістики з окупованого Криму.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що війська РФ атакували ракетою Кривий Ріг, пошкоджена цивільна інфраструктура. Ймовірно, під завалами можуть бути люди.

Атакований готель в Кривому Розі

Згодом стало відомо, що Росія атакувала готель на 44 кварталі. Його будівля розташована серед житлових будинків. Внаслідок атаки загинули чотири людини.

Йшли з дружиною до магазину

Одним із загиблих внаслідок ракетного удару став 43-річний Сергій. За словами невістки, він разом з дружиною вийшов до магазину і під час удару був біля готелю.

"Лікарі буквально збирали його по частинах. На жаль, серце не витримало. Весь час подружжя було при свідомості, дружина Сергія Ірина благала про допомогу", – розповіли журналісти.

Ірина перебуває у важкому стані. Вона втратила ногу і має серйозні травми голови. Також російська ракета пошкодила оселю родини та оселю їхнього сина військового.

Сергій і Ірина

Дочекалася чоловіка з фронту і в той же день загинула

Як пише ТРК "Рудана", внаслідок російської атаки також загинула 48-річна криворожанка Олена Симоненко. Того дня жінка дочекалась чоловіка з фронту.

Олена працювала бухгалтеркою на місцевому підприємстві КЗРК. За словами рідних, жінка того вечора була вдома разом з донькою і чоловіком, який щойно повернувся у відпустку з фронту. Внаслідок потужного вибуху Олена загинула одразу.

Її чоловіка з важкою травмою голови доправили до лікарні. Зараз за його життя борються медики.

Олена Симоненко

13-річну доньку Марію подружжя поки що прихистили сусіди. А літню маму Олени після трагедії забрала швидка — жінці стало зле, коли вона дізналася про загибель дочки.

Йшов від зупинки з роботи

Також вчора, 5 березня, росіяни вбили 53-річного криворіжця Юрія Гусака. Чоловік тільки-но повернувся з роботи, йшов біля зупинки, коли в нього влучили уламки від ракети. Чоловік багато років пропрацював у Першотравневому кар’єрі Північного ГЗК. На підприємстві засмучені загибеллю Юрія Гусака.

"Загинув працівник нашого ГЗК. Я не міг учора в це повірити, бо пів години перед тим ми попрощалися і Юрій поїхав додому автобусом. Потім він ішов до зупинки і загинув від удару. Ми 30 років разом працювали разом, починали ще на Південному ГЗК. Це була гарна, працьовита, безвідмовна людина. Сергій був професіонал своєї справи, спокійний, позитивний і харизматичний. Ніколи б не подумав, що так різко й трагічно обірветься його життя", — сказав машиніст екскаватора, колега загиблого Юрія Євген Юдін.

Юрій Гусак

Нагадаємо, що 17 січня РФ атакувала ракетою навчальний заклад в Кривому Розі. Серед загиблих 20-річний Олексій та його 61-річна бабуся Альона, яка вийшла назустріч онукові після того, як в місті пролунав перший вибух. Балістична атака продовжилася і другий удар по місту застав рідних на вулиці, через що обоє загинули на місці.