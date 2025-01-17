Бігли назустріч одне одному: від ракетного удару РФ загинули бабуся та онук в Кривому Розі

Під час ракетної атаки на Кривий Ріг загинув 20-річний молодик та його 61-річна бабуся, за життя тітки юнака борються медики.

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Стали відомими імена ще одних жертв ракетного удару РФ по Кривому Розі: 20-річний Олексій та 61-річна Альона, що були рідними одне одному. Альона — бабуся юного Олексія, яка вийшла назустріч онукові після того, як в місті пролунав перший вибух. Балістична атака продовжилася і другий удар по місту застав рідних на вулиці, через що обоє загинули на місці. Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал "СВОЇ".

Загибель спіткала Альону та Олексія біля під’їзду п’ятиповерхівки, де мешкала сім’я. Бабуся очікувала на онука та його тітку вдома: Олексій повинен був забігти за тіткою до навчального закладу, де вона працювала, і вони разом мали прийти додому.

Хлопець так і вчинив: прибіг до тітки, з якою все було добре, і вони разом поспішили додому. Бабуся Олексія спустилася на перший поверх будинку, щоб відчинити двері рідним у під’їзд. Другий ракетний удар пролунав, коли сім’я зустрілася у дворі власного будинку.

СВОЇ Кривий Ріг: загибла 61-річна Альона

Повідомляється також, що разом з бабусею та онуком загинула їхня 50-річна сусідка. Що ж стосується тітки хлопця, то вона зазнала важких травм, "швидка" забрала її у лікарню. Зараз медики борються за життя жінки.

Відомо, 20-річний Олексій був студентом педагогічного університету. Хлопець мав стати вчителем географії. Друзі називали його душею їхнього студентського життя, справжньою зіркою та ідейним натхненником, як йдеться у Телеграм-каналі.

"Я зрозумів, що педагог — це друг і наставник, а стати ним — це справжнє мистецтво. Мене тішить, що я можу відійти від стандартних методик і експериментувати з новими підходами до роботи з дітьми", — так Олексій казав про свою місію та вибір у житті, передає Телеграм-канал "СВОЇ".

Також відомо, що бабуся хлопця в минулому була медикинею — працювала у Третій міській лікарні.

ЗС РФ атакували балістикою Кривий Ріг: що відомо

Станом на 16:00 Фокус повідомляв, за інформацією Олександра Вілкула, про сімох постраждалих від ракетної атаки РФ у Кривому Розі, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вілкул також повідомив, що у понеділок, 20 січня, у місті оголосять день жалоби за загиблими від сьогоднішньої атаки.

Також повідомлялося про чотирьох загиблих криворіжців. Серед них — друга дружина чоловіка, який вже поховав першу кохану у Херсоні. Сім’я виховувала трьох дітей, старший син сьогодні, 17 січня, мав святкувати свій день народження, через що батьки поїхали на ринок за продуктами. Жінку вбило уламками у власному автомобілі.