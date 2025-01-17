РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла, нові подробиці (відео)
Двоє чоловіків і жінка госпіталізовані у вкрай важкому стані. Біля місця удару розгорнуто штаб допомоги людям.
Кількість постраждалих унаслідок російського удару балістикою по Кривому Рогу збільшилася до семи. З них двоє чоловіків і жінка — у вкрай важкому стані. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його інформацією, станом на 15:00 було відомо про чотирьох загиблих криворіжців унаслідок ворожої атаки: трьох жінок віком 61, 50 і 43 роки та одного чоловіка 20 років.
Семеро людей отримали поранення різних ступенів тяжкості.
"Семеро поранених. Троє важких, з них два чоловіки та жінка — у вкрай важкому стані", — написав голова Ради оборони.
Від удару постраждали фасади, вікна та дахи одинадцяти будинків.
"Штаб допомоги людям розгорнуто в наметах в межах прямої видимості, тому адресу писати не буду. Будівельні матеріали вже на місці. Можна отримати ОСБ, плівку, рейки, цвяхи та інше", — сказав Олександр Вілкул.
Про збільшення кількості постраждалих до семи повідомляв також голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Четверо госпіталізовані. Стан більшості залишається важким. Одна поранена – середньої тяжкості. Троє людей оговтуватися від пережитого будуть вдома", — написав він.
У ДСНС України повідомляють, що рятувальники погасили пожежу на четвертому поверсі однієї з постраждалих багатоповерхівок. Роботи з ліквідації наслідків тривають.
РФ атакувала Кривий Ріг балістикою вдень 17 січня. Спочатку було відомо про 4 загиблих. Ворог ударив по місту двома балістичними ракетами з території Криму, були пошкоджені навчальний заклад і житлові будинки.
В Офісі генерального прокурора України повідомили, що внаслідок російського удару по Кривому Рогу батько трьох дітей, який поховав свою першу дружину у 2022 році в Херсоні, втратив другу жінку.