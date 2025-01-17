РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло, новые подробности (видео)

Двое мужчин и женщина госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Возле места удара развернут штаб помощи людям.

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Количество пострадавших в результате российского удара баллистикой по Кривому Рогу увеличилось до семи. Из них двое мужчин и женщина — в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его информации, по состоянию на 15:00 было известно о четырех погибших криворожанах в результате вражеской атаки: трех женщинах в возрасте 61, 50 и 43 года и одном мужчине 20 лет.

Семь человек получили ранения различной степени тяжести.

"Семеро раненых. Трое тяжелых, из них два мужчины и женщина — в крайне тяжелом состоянии", — написал глава Совета обороны.

От удара пострадали фасады, окна и крыши одиннадцати домов.

"Штаб помощи людям развернут в палатках в пределах прямой видимости, поэтому адрес писать не буду. Строительные материалы уже на месте. Можно получить ОСБ, пленку, рейки, гвозди и прочее", — сказал Александр Вилкул.

Об увеличении количества пострадавших до семи сообщал также глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Четверо госпитализированы. Состояние большинства остается тяжелым. Одна раненая — средней тяжести. Три человека оправляться от пережитого будут дома", — написал он.

Российская баллистическая ракета попала в жилую застройку в Кривом Роге Фото: Сергей Лысак / Telegram Из-за российского удара баллистикой в Кривом Роге пострадали автомобили Фото: Сергей Лысак / Telegram

В ГСЧС Украины сообщают, что спасатели погасили пожар на четвертом этаже одной из пострадавших многоэтажек. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

РФ атаковала Кривой Рог баллистикой днем 17 января. Сначала было известно о 4 погибших. Враг ударил по городу двумя баллистическими ракетами с территории Крыма, были повреждены учебное заведение и жилые дома.

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что в результате российского удара по Кривому Рогу отец троих детей, который похоронил свою первую жену в 2022 году в Херсоне, потерял вторую женщину.