Баллистический удар по Кривому Рогу: мужчина потерял вторую жену, первую — похоронил в Херсоне (видео)

По словам мужчины, женщину убило обломками в собственном авто. Игорь — отец троих детей и переселенец из Херсона. У старшего сына сегодня день рождения, семья ездила на рынок за покупками.

Related video

В пятницу, 17 января, в Кривом Роге Днепропетровской области в результате ракетной атаки погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. В городе повреждены учебное заведение, жилые дома. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ ударила по Кривому Рогу баллистикой. Он выразил соболезнования родным и близким тех людей, чьи жизни унесла атака.

"Каждый такой террористический удар — это очередное напоминание, с кем имеем дело. Россия не останавливается сама — ее можно только остановить общим давлением. Давлением всех в мире, кто ценит жизнь", — отметил президент.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до семи. Четверо госпитализированы. Состояние большинства остается тяжелым. Один раненый — средней тяжести.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в понедельник, 20 января, в городе будет объявлен день траура по погибшим в результате сегодняшнего обстрела.

Местное издание "Свои" опубликовало разговор с мужем Игорем, жена которого стала жертвой баллистического удара. По его словам, женщину убило обломками в собственном авто. Игорь рассказал, что его трое детей тяжело пережили смерть родной матери в Херсоне. Несколько часов назад они потеряли еще одного дорогого человека. У старшего сына сегодня день рождения, семья ездила на рынок за покупками.

Напомним, днем 17 января в Кривом Роге прогремели два взрыва в Центрально-Городском районе города. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.