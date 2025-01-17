Балістичний удар по Кривому Рогу: чоловік втратив другу дружину, першу — поховав у Херсоні (відео)

За словами чоловіка, жінку вбило уламками у власному авто. Ігор — батько трьох дітей і переселенець з Херсона. У старшого сина сьогодні день народження, сімʼя їздила на ринок за покупками.

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У п'ятницю, 17 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок ракетної атаки загинуло четверо людей, ще шестеро постраждали. У місті пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ вдарила по Кривому Рогу балістикою. Він висловив співчуття рідним і близьким тих людей, чиї життя забрала атака.

"Кожен такий терористичний удар — це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя", — зазначив президент.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи. Четверо госпіталізовані. Стан більшості залишається важким. Один поранений — середньої тяжкості.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у понеділок, 20 січня, у місті буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішнього обстрілу.

Місцеве видання "Свої" опублікувало розмову з чоловіком Ігорем, дружина якого стала жертвою балістичного удару. За його словами, жінку вбило уламками у власному авто. Ігор розповів, що його троє дітей важко пережили смерть рідної матері у Херсоні. Декілька годин тому вони втратили ще одну дорогу людину. У старшого сина сьогодні день народження, сімʼя їздила на ринок за покупками.

Нагадаємо, вдень 17 січня у Кривому розі пролунали два вибухи в Центрально-Міському районі міста. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.