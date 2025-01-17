РФ атакувала балістикою Кривий Ріг: зруйновано навчальний заклад, є загиблі (відео)

На цей час відомо про чотирьох загиблих. Рятувальні роботи тривають.

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Російські окупанти вдень, 17 січня, завдали двох ударів балістичними ракетами по місту Кривий Ріг на Дніпровщині. Пошкоджений навчальний заклад та житлова забудова. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. Чи постраждали люди, зараз уточнюємо.Триває повітряна тривога. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — написав він.

Сергій Лисак продемонстрував відео, на якому видно будівлю Криворізького фахового коледжу Національного авіаційного університету.

"За інформацією на зараз у Кривому Розі – четверо загиблих. Три жінки та чоловік. Троє людей постраждали. Це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Всі – важкі. Лікарі надають необхідну допомогу. На місцях надзвичайних ситуацій працюють всі служби", — повідомив Сергій Лисак.

Окупанти запускали балістичні ракети з Криму. Про вихід балістики повідомляли Повітряні сили та моніторингові канали. У Кривому розі пролунали 2 вибухи в Центрально-Міському районі міста.

Нагадаємо, що під час російського ракетного обстрілу Кривого Рогу 24 грудня загинув 43-річний чоловік, ще 17 осіб дістали поранення, було пошкоджено житловий будинок.