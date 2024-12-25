Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до 17, один загинув

За даними ОВА, у пошкодженому будинку зруйновано під'їзд із четвертого по перший поверхи. Також пошкоджено чотири багатоквартирні будинки.

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Під час російського ракетного обстрілу Кривого Рогу 24 грудня загинув 43-річний чоловік, ще 17 осіб дістали поранення, було пошкоджено житловий будинок. Про це повідомила Дніпропетровська ОВА.

На місці удару вночі завершили рятувальні роботи.

"Уночі в Кривому Розі завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару, що стався напередодні. Загинув 43-річний чоловік. 17 осіб постраждали, серед них дівчата 14 і 16 років. Госпіталізовано 12 поранених", — ідеться в публікації.

У пошкодженому будинку зруйновано під'їзд з четвертого по перший поверхи. До всього іншого, пошкоджено ще чотири багатоквартирні будинки, дев'ять магазинів, три заклади харчування та понад 20 автомобілів.

Голова міської ради оборони Олександр Вілкул написав, що з 17 постраждалих 11 — у лікарні. Троє людей (з них дві жінки та один чоловік) перебувають у важкому стані, інші отримали ушкодження середньої тяжкості.

Обстріл, Кривий Ріг

Обстріл, Кривий Ріг

Обстріл, Кривий Ріг Фото: ДСНС

Обстріл, Кривий Ріг

За словами Вілкула, станом на 03:40 ранку було завершено аварійно-рятувальні роботи. Він додав, що рішення розбирати завали руками без використання техніки виявилося правильним, оскільки таким чином вдалося врятувати сімох. Під завалами на першому поверсі жінка провела близько чотирьох годин. Вона була при свідомості.

Нагадаємо, що в мережі показали наслідки атаки на Харків. За пів хвилини в місті пролунало понад 10 вибухів.

Також повідомлялося, що під час ракетного удару по Україні Росія запустила понад 70 ракет і 100 дронів.