Ракетный удар по Кривому Рогу: число жертв выросло до 17, один погиб

По данным ОВА, в поврежденном доме разрушен подъезд с четвертого по первый этажи. Также повреждены четыре многоквартирных дома.

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В ходе российского ракетного обстрела Кривого Рога 24 декабря погиб 43-летний мужчина, еще 17 человек получили ранения, был поврежден жилой дом. Об этом сообщила Днепропетровская ОВА.

На месте удара ночью завершили спасательные работы.

"Ночью в Кривом Роге завершилась поисково-спасательная операция после произошедшего накануне ракетного удара. Погиб 43-летний мужчина. 17 человек пострадали, среди них девушки 14 и 16 лет. Госпитализированы 12 раненых", — говорится в публикации.

В поврежденном доме разрушен подъезд с четвертого по первый этажи. Ко всему прочему, повреждены еще четыре многоквартирных дома, девять магазинов, три заведения питания и больше 20 автомобилей.

Председатель городского совета обороны Александр Вилкул написал, что из 17 пострадавших 11 — в больнице. Три человека (из них две женщины и один мужчина) находятся в тяжелом состоянии, другие получили повреждения средней тяжести.

Обстрел, Кривой рог

Обстрел, Кривой рог

Обстрел, Кривой рог Фото: ДСНС

Обстрел, Кривой рог

По словам Вилкула, по состоянию на 03:40 утра были завершены аварийно-спасательные работы. Он добавил, что решение разбирать завалы руками без использования техники оказалось правильным, поскольку таким образом удалось спасти семерых. Под завалами на первом этаже женщина провела около четырех часов. Она была в сознании.

Напомним, что в сети показали последствия атаки на Харьков. За полминуты в городе прозвучало больше 10 взрывов.

Также сообщалось, что в ходе ракетного удара по Украине Россия запустила более 70 ракет и 100 дронов.