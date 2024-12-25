Ракетный удар по Украине: Россия запустила более 70 ракет и больше 100 дронов, — Зеленский

Россияне хотят погрузить Украину в блэкаут, отметил президент Украины. Сейчас в некоторых регионах страны применены графики отключения света.

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Во время массированного ракетного удара по территории Украины Россия выпустила более 70 ракет, в том числе баллистических, и более сотни ударных дронов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Цели — наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине", — отметил он.

По словам Владимира Зеленского, более 50 ракет и значительную часть дронов, удалось сбить. Однако не обошлось без попаданий и сейчас в нескольких регионах страны продолжаются отключения света. Президент отметил, что сейчас идет работа для скорейшего восстановления электроэнергии.

Массированная атака ВС РФ: что известно

Напомним, что в рождественскую ночь 25 декабря Россия запустила из акватории Черного моря по территории Украины крылатые ракеты типа "Калибр". Также сообщалось об осуществлении пусковых маневров с ТУ-95мс в районе Энгельса.

Позже в нескольких городах Украины прогремели взрывы. В частности, серия взрывов была в Харькове, Кременчуге и Днепре. Тем временем в "Укрэнерго" сообщили, что из-за российской атаки начинают применять ограничения электроэнергии.

Впоследствии министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российские войска массированно атакуют энергетическую систему. По его словам, оператор системы передачи принимает необходимые меры по ограничению потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Из-за массированной атаки ДТЭК применил графики отключения света в Киеве, Днепре и Одессе. Соответствующую команду предоставило "Укрэнерго".