Ракетний удар по Україні: Росія запустила понад 70 ракет та більше 100 дронів, — Зеленський

Росіяни хочуть занурити України в блекаут, зазначив президент України. Наразі в деяких регіонах країни застосовані графіки відключення світла.

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Під час масованого ракетного удару по території України Росія випустила понад 70 ракет, в тому числі балістичних, та більше сотні ударних дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні", — зазначив він.

За словами Володимира Зеленського, більш ніж 50 ракет і значну частину дронів вдалось збити. Однак не обійшлось без влучань і зараз в декількох регіонах країни тривають відключення світла. Президент зазначив, що наразі йде робота для якомога швидшого відновлення електроенергії.

Масована атака ЗС РФ: що відомо

Нагадаємо, що у різдвяну ніч 25 грудня Росія запустила з акваторії Чорного моря по території України крилаті ракети типу "Калібр". Також повідомлялось про здійснення пускових маневрів з ТУ-95мс у районі Енгельса.

Пізніше у декількох містах України пролунали вибухи. Зокрема, серія вибухів була в Харкові, Кременчуці та Дніпрі. Тим часом в "Укренерго" повідомили, що через російську атаку починають застосовувати обмеження електроенергії.

Згодом міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російські війська масовано атакують енергетичну систему. За його словами, оператор системи передачі вживає необхідних заходів з обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Через масовану атаку ДТЕК застосував графіки відключення світла у Києві, Дніпрі та Одесі. Відповідну команду надало "Укренерго".