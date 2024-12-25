РФ запустила "Калібри" з акваторії Чорного моря: що відомо

По всій території України оголошено повітряну тривогу.

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У різдвяну ніч 25 грудня російські окупаційні війська запустили крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря!", — йдеться у повідомленні.

Перед цим моніторингові телеграм-канали повідомили про те, що здійснено перші пускові маневри з ТУ-95мс у районі Енгельса.

По всій території України оголошено повітряну тривогу.

Мапа тривог Фото: Скриншот

Нагадаємо, вдень 24 грудня, ЗС РФ вдарили балістикою по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Пізно ввечері 19 грудня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого було розтрощено житловий будинок.