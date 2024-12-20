РФ ракетою розтрощила житловий будинок у Кривому Розі: що відомо

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, з-під завалів будинку дістали дівчинку-підлітка та чоловіка.

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Пізно ввечері 19 грудня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого було розтрощено житловий будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Через ракетну атаку на Кривий Ріг потрощений двоповерховий будинок. З-під завалів дістали дівчинку-підлітка та чоловіка", — написав Лисак.

Він також повідомив, що внаслідок російської атаки побиті вікна ще й у 10-поверхівці.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що загалом, за попередніми даними постраждали три особи.

"Попередньо, постраждали 3 особи. З-під завалів надзвичайники врятували 2 людей: 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники допомогають постраждалим у Кривому Розі Фото: ДСНС

Зазначимо, що про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу Повітряні сили ЗСУ попередили ще о 23:01.

Приблизно у той самий час кореспондентка Фокусу повідомила про потужний вибух, який пролунав у місті.

Інформацію про влучання ракети у житловий будинок також підтвердив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Нагадаємо, надвечір 18 грудня російські окупаційні війська завдали артилерійських ударів поблизу села Циркуни у Харківській області.

6 грудня Росія обстріляла Запоріжжя та Кривий Ріг, внаслідок чого 11 осіб загинуло, та ще 30 — поранених.