Росіяни з артилерії вдарили по селу за 9 км від Харкова: що відомо

Вибухи також лунають у Кривому Розі. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожий "шахед", який летів у напрямку Харкова.

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Надвечір 18 грудня російські окупаційні війська завдали артилерійських ударів поблизу села Циркуни у Харківській області, яке розташоване за 9 кілометрів від Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів неподалік населеного пункту Циркуни Харківського району", — написав Синєгубов.

Він уточнив, що, за попередніми даними, ворог використовує артилерію.

"На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило", — зазначив Синєгубов.

Зазначимо, що о 22:08 Повітряні сили повідомляли про рух ворожого "шахеда", який рухався з півночі у напрямку Харкова.

Водночас близько 22:25 вибухи пролунали у самому Харкові.

Крім того, після 23:00 кореспондентка Фокусу повідомила, що у Кривому Розі один за одним пролунали два потужні вибухи.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих чи руйнувань внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, 17 грудня, Росія атакувала столицю, запустивши по Києву "шахеди".

У ніч на 15 грудня ЗС РФ запустили по Україні понад сотню БпЛА "шахед" та використали ракету С-300.