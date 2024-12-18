Россияне из артиллерии ударили по селу в 9 км от Харькова: что известно

Взрывы также раздаются в Кривом Роге. Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеском "шахеде", который летел в направлении Харькова.

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К вечеру 18 декабря российские оккупационные войска нанесли артиллерийские удары вблизи села Циркуны в Харьковской области, которое расположено в 9 километрах от Харькова. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары недалеко от населенного пункта Циркуны Харьковского района", — написал Синегубов.

Он уточнил, что, по предварительным данным, враг использует артиллерию.

"На эту минуту вызовов по пострадавшим не поступало", — отметил Синегубов.

Отметим, что в 22:08 Воздушные силы сообщали о движении вражеского "шахеда", который двигался с севера в направлении Харькова.

В то же время около 22:25 взрывы прогремели в самом Харькове.

Кроме того, после 23:00 корреспондент Фокуса сообщила, что в Кривом Роге один за другим прогремели два мощных взрыва.

На момент публикации материала информации о пострадавших или разрушениях в результате российской атаки не было.

Напомним, 17 декабря, Россия атаковала столицу, запустив по Киеву "шахеды".

В ночь на 15 декабря ВС РФ запустили по Украине более сотни БпЛА "шахед" и использовали ракету С-300.