Более 100 "Шахедов" атаковали Украину, есть разрушения: подробности ночной атаки РФ в регионах

"Шахеды" запускались из Курска, Орла, Брянска и Миллерово, некоторые из них вернулись домой. Из-за российской атаки в основном задело частный сектор.

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ВС РФ этой ночью запустили по Украине более сотни БпЛА "Шахед" и использовали ракету С-300. Есть разрушения и раненые в Сумской, Николаевской и Харьковской областях. Фокус собрал все, что известно на данный момент о вечерней и ночной атаке.

ВС РФ атаковали Украину 108 "Шахедами"

Как проинформировалив Воздушных силах ВСУ, в ночь на 15 декабря 2024 года (с 19.00 14 декабря) противник атаковал Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов, которые запускались с территории РФ, в частности, из Курска, Орла, Брянска и Миллерово.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 49 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны), еще три — вернулось в Россию", — говорится в сообщении.

Из-за падения сбитых БпЛА повреждены объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины, пострадавшим оказывается помощь.

Атака на Харьковщину

Этой ночью Харьковщина подверглась вражеской атаке КАБами и артиллерией.

"Применяя бомбардировочную и штурмовую авиацию на Харьковском направлении, враг атаковал в районе населенного пункта Волчанск. По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили три атаки. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Лозовой", — проинформировал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Атака на Днепропетровщину

Утром, 15 декабря, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что поздно вечером 14 декабря и утром 15-го на Днепропетровщине работала ПВО.

"Из-за российской атаки задело частный сектор в Днепровском районе. Повреждены два дома, автомобиль, газопровод и линия электропередач. Прошло без погибших и пострадавших", — проинформировал он.

Отмечается, что вечером и утром защитники неба с ПвК "Восток" уничтожили над регионом три вражеских "Шахеды".

Атака на Николаевскую область

В Николаевской ОГА сообщили, что в ночь на 15 декабря силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четыре БпЛА типа "Shahed 131/136".

"Сегодня, 15 декабря, в 06:57 враг атаковал город БпЛА типа "Shahed 131/136". Есть повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены двое работников", — проинформировал председатель ОВА Виталий Ким.

Атака на Сумщину

Как сообщил председатель Сумской ОГА Игорь Кальченко, по состоянию на 8.00 утра 15 декабря ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 8 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Чупаховская и Середино-Будская громады.

Так, по Краснопольской громаде враг бил из артиллерии, в результате чего прозвучали 6 взрывов. В Чупаховской громаде зафиксировано попадание "Шехеда". В результате обстрела ранения получил 1 гражданский человек. Поврежден частный жилой дом.

В Середино-Будской громаде зафиксирована атака FPV-дроном. Прозвучал взрыв. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 декабря российские военные атаковали Украину с помощью 132 беспилотников. Дроны заходили волнами и с разных направлений. Силами Обороны было обнаружено и обезврежено различными способами около десятка вражеских БПЛА, которые потенциально угрожали Киеву