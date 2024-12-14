Более 130 "Шахедов" ночью ударили по Украине: в регионах есть разрушения, детали

Украинская ПВО работала в ряде регионов. Так было уничтожено 58 беспилотников, еще 72 — локально потеряны, два вернулись в Россию, отметили в Воздушных силах. Разрушение инфраструктуры зафиксировано в Киевской и Черкасской областях.

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В ночь с 13 на 14 декабря российские военные атаковали Украину с помощью 132 беспилотников. Об этом сообщили в Воздушных силах в Telegram.

"В ночь на 14 декабря 2024 года противник атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Всего в ударе применены 132 вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.

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Так по состоянию на 9:00 было уничтожено 58 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Также локально потеряно 72 дрона, еще два вернулись в Россию.

Ситуация в регионах Украины

В Сумской ОГА сообщили, что 14 декабря над Сумской областью зенитчики сбили четыре российских "Шахеда".

По словам начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко, с вечера 13 декабря и в течение ночи воздушную тревогу на Киевщине объявляли трижды.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", — сказал Руслан Кравченко.

Он отметил, что в результате падения обломков сбитых российских целей в одном из населенных пунктов было повреждено админздание предприятия, два складских помещения и автомобиль. Пожар, который возник, потушили.

В Киеве воздушную тревогу объявляли дважды, суммарно она длилась три с половиной часа, отметил начальник КГВА Сергей Попко.

"Дроны заходили волнами и с разных направлений. Силами Обороны было обнаружено и обезврежено различными способами около десятка вражеских БПЛА, которые потенциально угрожали Киеву. В результате сбития БПЛА зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно — на открытой территории и без пострадавших", — пояснил он.

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец рассказал, что в Черкасской области было уничтожено 25 дронов. Обошлось без пострадавших.

"С вечера наше небо снова разрывали российские БпЛА. И так почти десять часов подряд. По предварительным данным, в пределах области уничтожено 25 "Шахедов". В одном случае обломками была повреждена линия электроснабжения — ремонтники сработали оперативно", — сообщил он.

Виталий Ким, председатель Николаевской ОВА, отметил, что в ночь на 14 декабря противовоздушной обороной на Николаевщине был уничтожен один дрон типа "Шахед".

По информации Сергея Лысака, председателя Днепропетровской ОВА, защитники неба уничтожили четыре дрона над Днепропетровщиной.

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что на Кировоградщине тревога продолжалась десять часов из-за российских БПЛА.

"По шахедам отработали наши мобильные огневые группы. Последствий не зафиксировано", — сказал он.

Напомним, 13 декабря в СМИ сообщили, что Россия может нанести второй удар баллистической ракетой средней дальности "Орешником" по Украине. Это может произойти уже в эти выходные, по информации журналистов.

Ночью 13 декабря российские военные атаковали Украину. Враг запустил 287 средств воздушного нападения — 94 ракеты и 193 дрона.